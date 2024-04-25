القبض على تاجر احتكر 1320 علبة سجائر في الأقصر

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر عن وجود تاجر أدخنة يحتكر كميات من السجائر بدائرة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وعلى الفور عقب التأكد من صحتها أمكن ضبط التاجر.

احتكار السجائر

وتلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطار من اللواء عاطف أبو الوفاء مدير مباحث مديرية أمن الأقصر، يفيد بالقبض على تاجر أدخنة يدعى «ك.ن.ح» يبلغ من العمر 27 عاما، مقيم في أرمنت الوابورات وبحوزته 1320 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير أو مستندات.

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ضبط علب سجائر

بمواجهة تاجر الأدخنة أقر باحتكار السجائر لبيعها بالسوق السوداء بسعر يزيد عن السعر الرسمي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 2918 جنح مركز شرطة أرمنت، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وكانت مباحث التموين بمديرية أمن الأقصر ألقت القبض على صاحب مستحضرات تجميل بدائرة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وبحوزته 1657 علبة مستحضرات تجميل متنوعة مجهولة المصدر وتحمل علامة تجارية عالمية تم تقليدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.