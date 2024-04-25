الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

ليست معاداة للسامية، سيناتور أمريكي يهاجم حكومة الاحتلال ونتنياهو بسبب مجازر غزة

بيرني ساندرز، فيتو
بيرني ساندرز، فيتو

قال  السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الخميس: إن الحديث عن قيام حكومة نتنياهو بقتل 34 ألفا في 6 أشهر ليس معاداة للسامية ولا مناصرة لحماس.

وانتقد السيناتور الأمريكي  نتنياهو قائلا: "إن الحديث عن تدميرك  بنية غزة التحتية ونظامها الصحي و221 ألف مسكن ليس عداء للسامية"، مضيفا: "إدانة تدميركم لجامعات ومدارس غزة وحرمان 625 ألفا من التعليم ليس عداء للسامية".

فرنسا والولايات المتحدة يطالبان بإجراء تحقيق مستقل حول  المقابر الجماعية

وطالبت الحكومة الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم، بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمعي ناصر والشفاء الطبيين بقطاع غزة.

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 ومن جانبه، دعا البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق في التقارير الواردة بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بمستشفيين في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى يجرون اتصالات مع مسئولين إسرائيليين بشأن التقارير المزعجة عن العثور على مقابر جماعية في قطاع غزة.

وتابع سوليفان في مؤتمر صحفي "تلك التقارير مزعجة للغاية، لقد كنا على اتصال على مستويات متعددة مع الحكومة الإسرائيلية، نريد إجابات، نريد أن نفهم بالضبط ما حدث بالمجمع الطبي".

الخارجية الأمريكية المقابر الجماعية بمجمع ناصر مثيرة للقلق

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، إن التقارير التي تحدثت عن اكتشاف مقابر جماعية داخل قطاع غزة مثيرة للقلق.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "طلبنا من إسرائيل مزيدا من الوضوح والمعلومات بشأن ما يثار عن اكتشاف مقبرة جماعية في غزة"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشأن المساعدات مع شركائها بالمنطقة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة قد كشف عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.

 ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على أهالي قطاع غزة ال200 يوم، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء 34200 فلسطيني وأكثر من 77100 مصاب.

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