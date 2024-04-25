الخميس 25 أبريل 2024
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أخبار مصر

رئيس حي العمرانية يتفقد أعمال طلاء عمارات الهرم المحيطة بالمتحف الكبير (صور)

رئيس حي العمرانية
رئيس حي العمرانية يتفقد طلاء عمارات الدائري، فيتو

 واصل اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية متابعة أعمال دهان العقارات المطلة على الطريق الدائري بمشروع تحسين الرؤية البصرية.

وشدد رئيس حي العمرانية على الشركة المنفذة سرعة إنهاء الأعمال قبل افتتاح المتحف المصري الكبير بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد في وقت سابق على استمرار أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعدادًا لافتتاحه. 

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محافظ الجيزة: الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف الجديد ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الإستشارية لرفع كفاءة شامل للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله لتوفير تجربة سياحية فريدة للزائرين من المصريين والأجانب المترددين عليه وكذا الزائرين للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بشكل عام.
أهمية مشروع الرؤية البصرية على الطريق الدائري 
مشروع الرؤية البصرية سوف يؤثر بالتأكيد على الحالة المزاجية لقائدي السيارات والمركبات التي تمر من خلال الطرق بما يسهم في حرص المواطنين على الحفاظ على الطريق، بالإضافة  إلى أن الدول في أوروبا تعتمد في مشروعات الطرق على الرؤية البصرية وأيضًا على ما يسمى بـ "التلوث السمعي" نتيجة استخدام وسائل نبيه مزعجة على طول الطريق وتمنع هذه الدول استخدام مثل هذه الوسائل على الطرق ذات الأطوال الكبير لذلك لابد من الاستعانة بمثل هذه التجارب.

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