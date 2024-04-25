يستهدف 19 ألف نسمة، تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر.

وذلك بعد جولة رئيس الوزراء بمحافظة دمياط، حيث تفقد مدبولي، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة، ومنها مشروع إسكان "جنة" بمدينة دمياط الجديدة، وأول نادٍ وشاطئ لذوي الهمم بدمياط الجديدة، فضلًا عن مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى السياحي برأس البر، إلى جانب مشروع تطوير عواصم المحافظات بالمدينة، إلى جانب مشروع تطوير ميناء دمياط.

مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر

أوضح العميد إسلام شيبة، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، أن المشروع يجري العمل به في موقعين؛ الأول على مساحة 60 فدانًا تتضمن 96 عمارة ومنشآت خدمية، والثاني على مساحة 72 فدانًا تشتمل على 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.

Advertisements

وأوضح ممثل الهيئة الهندسية أن القطعة الأولى للمشروع التي يتم تنفيذها على أرض جنوب رأس البر تتضمن تنفيذ 1920 وحدة سكنية تستهدف تسكين 8 آلاف نسمة، بكثافة سكانية تبلغ 133 شخصًا لكل فدان، كما تحتوي القطعة الأولى على منشآت أخرى تتمثل في مسجد بسعة 500 مصلٍّ يمتد على مساحة 750 م2، ووحدة صحية بمساحة 600 م2، وسوقًا تحتوي على 16 محلًّا تجاريًّا، وتقع السوق على مساحة 1300 م2.

أول شاطئ في مصر لخدمة ذوي الهمم

يتكون مشروع شاطئ قادرون من حمام سباحة مياه عذبة ملحق به مسرح، 3 ممرات للاستمتاع بمياه البحر لذوي الهمم ممن لديهم (الإعاقة السمعية والبصرية – الإعاقة الحركية – الإعاقة الذهنية)، بجانب قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجولات، كافتيريا، خدمات شاطئية، ملاهى أطفال، مكاتب إدارية وخدمية، لخدمة ذوى الهمم من ساعة الوصول حتى ساعة المغادرة.