السجن 3 سنوات للمتهمين بخطف عامل وتعذيبه بغرض سرقته في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ، بالسجن 3 سنوات لـ3 متهمين بخطف عامل بالإكراه وتعذيبه بغرض سرقة دراجته “ توك توك” بمنطقة المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح محمود السنوسي وعضوية المستشارين عاشور فرج ومحمد سمير غراب وأمانة سر محمد صابر ورجب شعبان.

حملت القضية رقم 3674 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، اتهمت النيابة العامة كلا من «صباح ف» 41 عاما ربة منزل، و«سامح ح» 21 سنة عامل، و«علاء ص» 17 سنة طالب، وقعت أحداث القضية في شهر يوليو 2023 بدائرة قسم المرج حيث قامت المتهمة الأولى بالاشتراك عن طريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث على خطف المجني عليه كرها، والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بسبب الخلافات الواقعة بينها وبين المجني عليها.

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وقام المتهم الثاني والثالث بخطف المجني عليه «ماهر خاطر» بالإكراه إذ انه وعلى أثر الخلاف الواقع بينه وبين المتهمة الأولى تقابلا والمجني عليه بالطريق العام أثناء استقلاله دراجة توك توك مملوكة للمجني عليه الثاني «محمد حسن» طالبين منه ايصالهم إلى حيث وجهتهم وما أن وصلا إلى مقصدهم فأشهر أولهما سلاحا في وجهه واصطحباه عنوة لداخل العقار محل سكنهم محتجزين إياه أعلى ذلك العقار

كما أنهم حجزا المجني عليه بدون وجه حق،وعذباه بدنيا بأن وثقاه بالحبال، وإنهالا عليه بالضرب تم حبس المتهمين وتمت احالتهم الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.