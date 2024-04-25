نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

يحاول خبراء الحياة البحرية في أستراليا، اليوم الخميس، إنقاذ نحو 140 حوتًا طيارًا، تقطعت بهم السبل في المياه الضحلة لمصب نهر في جنوب غرب ولاية أستراليا الغربية، ومؤكدين نفوق 26 حوتا.

وقالت إدارة التنوع البيولوجي والحفظ والجذب في غرب أستراليا، إن الحيتان تقطعت بها السبل في خليج جيوغراف، بالقرب من منطقة مشهورة بالسياح، وعلى بعد حوالي 236 كيلومترا جنوب العاصمة.

نفوق 26 حوتا طيارا في أستراليا

وقال متحدث باسم الإدارة في بيان "ندرك أن هناك أربع مجموعات تضم ما يصل إلى 160 حوتًا طيارًا منتشرة على مساحة 500 متر تقريبًا، ولسوء الحظ، مات 26 حوتًا تقطعت بهم السبل على الشاطئ".

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وتابع: “هناك فريق من الموظفين ذوي الخبرة بما في ذلك ضباط الحياة البرية وعلماء البحار والأطباء البيطريين في الموقع أو في طريقهم”.

وقال المتحدث إنه بناءً على حالات الجنوح السابقة، "عادة ما تؤدي هذه الأحداث إلى ضرورة القتل الرحيم للحيوانات على الشاطئ باعتبارها النتيجة الأكثر إنسانية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة المتنزهات والحياة البرية بأستراليا، على فيسبوك حشدًا من الناس بالقرب من العديد من الحيتان على الشاطئ.

أكبر جنوح للحيتان في أستراليا

وفي يوليو من العام الماضي، مات أكثر من 50 حوتًا طيارًا بعد أن جنحت على شاطئ بعيد في غرب أستراليا، كما شهدت الولاية أكبر جنوح للحيتان في دانسبورو في عام 1996 عندما جنحت 320 حوتًا طيارًا على الشاطئ.

وتُعرف الحيتان الطيارة بروابطها الاجتماعية المتماسكة، لذلك عندما يواجه أحدها صعوبات أو مشاكل، غالبًا ما يتبعه الآخرون، وفقًا لجامعة غرب أستراليا.