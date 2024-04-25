الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

نفوق حيتان أستراليا،
نفوق حيتان أستراليا، فيتو

يحاول خبراء الحياة البحرية في أستراليا، اليوم الخميس، إنقاذ نحو 140 حوتًا طيارًا، تقطعت بهم السبل في المياه الضحلة لمصب نهر في جنوب غرب ولاية أستراليا الغربية، ومؤكدين نفوق 26 حوتا.

وقالت إدارة التنوع البيولوجي والحفظ والجذب في غرب أستراليا، إن الحيتان تقطعت بها السبل في خليج جيوغراف، بالقرب من منطقة مشهورة بالسياح، وعلى بعد حوالي 236 كيلومترا جنوب العاصمة.

نفوق 26 حوتا طيارا في أستراليا

وقال متحدث باسم الإدارة في بيان "ندرك أن هناك أربع مجموعات تضم ما يصل إلى 160 حوتًا طيارًا منتشرة على مساحة 500 متر تقريبًا، ولسوء الحظ،  مات 26 حوتًا تقطعت بهم السبل على الشاطئ".

Advertisements

وتابع: “هناك فريق من الموظفين ذوي الخبرة بما في ذلك ضباط الحياة البرية وعلماء البحار والأطباء البيطريين في الموقع أو في طريقهم”.

وقال المتحدث إنه بناءً على حالات الجنوح السابقة، "عادة ما تؤدي هذه الأحداث إلى ضرورة القتل الرحيم للحيوانات على الشاطئ باعتبارها النتيجة الأكثر إنسانية".

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة المتنزهات والحياة البرية بأستراليا، على فيسبوك حشدًا من الناس بالقرب من العديد من الحيتان على الشاطئ.

أكبر جنوح للحيتان في أستراليا

وفي يوليو من العام الماضي، مات أكثر من 50 حوتًا طيارًا بعد أن جنحت على شاطئ بعيد في غرب أستراليا، كما شهدت الولاية أكبر جنوح للحيتان في دانسبورو في عام 1996 عندما جنحت 320 حوتًا طيارًا على الشاطئ.

وتُعرف الحيتان الطيارة بروابطها الاجتماعية المتماسكة، لذلك عندما يواجه أحدها صعوبات أو مشاكل، غالبًا ما يتبعه الآخرون، وفقًا لجامعة غرب أستراليا.

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل وفلسطين والسفارة الأمريكية تحذر موظفيها

أستراليا تعلن تعيين مستشارا خاصا للتحقيق مع إسرائيل في حادث موظفي الإغاثة

مظاهرات في أستراليا لوقف المجازر بغزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أستراليا حوت ا طيار ا شاطئ غرب استراليا

مواد متعلقة

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل وفلسطين والسفارة الأمريكية تحذر موظفيها

أستراليا تعلن تعيين مستشارا خاصا للتحقيق مع إسرائيل في حادث موظفي الإغاثة

أستراليا تسيطر على التمساح المرعب عقب مطاردات استمرت 30 يوما

ads

الأكثر قراءة

حكاية تعرض الإعلامي توفيق عكاشة للنصب من عصابة محترفة في الاحتيال على المواطنين

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

زاهي حواس يفجر قنبلة في وجه إسرائيل بعد هجوم الإعلام العبري عليه (فيديو)

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)

حسين الشحات يظهر في قائمة الأهلي أمام مازيمبي

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كرة اليد، الزمالك يتأهل لنهائي أفريقيا بعد الفوز على أمل سكيكدة الجزائري

منوعات

المزيد

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لما تسمع الاغاني الوطنية وتبكي هذا إحساس بنعمة الله (فيديو)

معنى يشري نفسه، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 207 من سورة البقرة

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية