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رياضة

الدوري السعودي، رياض محرز يقود أهلي جدة أمام الرياض

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض المواجهة أمام فريق الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات الجولة رقم 29 من عمر دوري  روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة فيما يظهر الرياض عند المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وشهد تشكيل أهلي جدة (الراقي) عودة ثنائي الوسط فرانك كيسي ومحمد المجحد للظهور أساسيا بعد غيابهما عن مواجهة الوحدة الماضية نظرا للإصابة مع استمرار الاعتماد على الرباعي الهجومي الأساسي.

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تشكيل أهلي جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – عبدلله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – رياض محرز.

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان – روبيرتو فيرمينو – فراس البريكان.

فوز الفيحاء على الطائي 

الدوري السعودي، حقق فريق الفيحاء الفوز على ضيفه الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف الفيحاء في شباك الطائي اللاعب سلطان مندش في الدقيقة 47، بعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الفيحاء رصيده إلي 38 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

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