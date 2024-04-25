النيابة تعاين موقع العثور على جثة في ظروف غامضة بأكتوبر
انتقلت نيابة أكتوبر لمعاينة موقع العثور على جثة شخص مجهول الهوية بـأكتوبر في الجيزة.
كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وإمكانية تحديد هوية الشخص.
وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة والتي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الوفاة ووضع تصور كامل للجريمة.
صعق بالكهرباء ووفاة
كشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفى بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته.
العثور على جثة لمجهول الهوية
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم شرطة أكتوبر بالعثور على جثة لشخص ملقاة على الأرض وسط السوق، وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.