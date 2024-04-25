تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة بها آثار تعذيب بأكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر، بالتصريح بدفن جثة شخص عثر عليها وسط السوق، بها آثار تعذيب ومجهولة الهوية في أكتوبر، بعد عرض الجثة علي الطب الشرعي، وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

صعق كهربائي السبب في مصرع شخص بأكتوبر



وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالامساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته.

العثور على جثة شخص في أكتوبر



كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم شرطة أكتوبر بالعثور على جثة لشخص ملقاة على الأرض وسط السوق، وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث.

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دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النياب

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.



ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.