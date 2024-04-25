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محافظات

نائب محافظ البحيرة تلتقي مع الصيادين وتجار السمك لدراسة إدارة تشغيل ميناء الصيد برشيد

جانب من جولة رشيد
جانب من جولة رشيد

قامت الدكتورة نهال بلبع -  نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لميناء الصيد برشيد، لمناقشة التجار والصيادين في تشغيل الميناء وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر مهني رئيس مركز ومدينة رشيد، في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والاستثمارية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات.

تداول أبرز معوقات الصيد واحتياجات الصيادين  في الفترة الحالية

وخلال جولتها أجرت نقاش مع الصيادين وتجار الأسماك لتداول ابرز معوقات الصيد واحتياجات الصيادين  في الفترة الحالية كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن ميناء الصيد برشيد أحد المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة حيث سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب حيث يعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد والمقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية.

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مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة

أكدت أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة، مشيرة إلي أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

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