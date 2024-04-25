الخميس 25 أبريل 2024
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6 نصائح لتقليل استهلاك سيارتك للبنزين في فصل الصيف

استخدام البنزين،
استخدام البنزين، فيتو

بعد الزيادة الأخيرة للبنزين التي أقرتها  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يبحث العديد من مالكي السيارات عن الطرق التي تؤدي إلى توفير الوقود في مركباتهم وخاصة في فصل الصيف وضرورة تشغيل تكييف السيارات.  

والكثير من مالكي السيارات لا يلتزمون بمواعيد الصيانة الدورية لسياراتهم، مما يتسبب في زيادة استخدام المحرك للبنزين، حيث تساعد الفلاتر النظيفة وشمعات الاحتراق على استهلاك السيارات للوقود بشكل أكثر كفاءة، بينما يضمن زيت المحرك الصحيح تشغيل المحرك بسلاسة أكبر واستهلاك كمية وقود أقل، خصوصا مع دخول فصل الصيف. 

الخطوات السليمة لتقليل كمية استهلاك البنزين

في هذا التقرير توضح "فيتو" أهم النصائح التي تؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود، كالتالي: -
١- الاهتمام الدائم بغلق نوافذ السيارة الخلفية للسيارة أثناء القيادة، لأنها تقوم بتعبئة الهواء داخل السيارة فتقوم بزيادة استهلاك البنزين.

٢- الحفاظ على مقاس الهواء داخل الإطارات الأربع للسيارة على حسب نوع السيارة فإن كان ناقص عن المعدل المسموح به يقوم بعمل ثقل في الوزن مما يؤدي إلى استهلاك الوقود عن المعدل الطبيعي.

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٣- عمل صيانة ٥٠ ألف كيلومتر وهي عبارة عن تغير زيت «الفتيس» وتغيير فلاتر الهواء وتغير فلاتر البنزين الذي بدوره تخفف الضغط على الموتور فيتم تقليل استهلاك الوقود للسيارة.

٤- الكثير من مالكي السيارات يقوم بعمل تغيير الجنط الأساسي للسيارة وتركيب جنط أكبر أو مايسمي رياضي وهو ليس الجنط الأساسي للسيارة ولكنه يعد من الأشياء الترفيهية، فيعمل على هلك أو عطل في العفشة، ويعمل على ثقل وزن السيارة فتستهلك وقود أكثر بسبب الضغط على محرك الموتور الخاص بالسيارة.

٥- ضروري عمل صيانة ٨٠ آلاف كيلومتر، لأهميتها في تغيير «البيجيوهات» الخاصة بالموتور، وهي عامل أساسي في استهلاك الوقود للسيارة، إذ أكد أحد مهندسي السيارات بتغيرها في موعدها للحفاظ على استهلاك الوقود.

والجدير بالذكر أنه في ارتفاع درجات الحرارة العالية ينصح بعض مهندسي الصيانة بتغيير مياه الردياتير بشكل دائم للحفاظ على السيارة.


تأثير التكييف السيارات على استهلاك البنزين

حول تأثير التكييف على استهلاك البنزين قال الخبراء إنّ تشغيل جهاز التكييف يؤدي إلى استهلاك إضافي للوقود بنسبة 20% في المدينة وبنسبة 3% على الطرق السريعة، ولذلك يفضل فتح زجاج السيارة داخل المدينة وتشغيل التكييف على الطرق السريعة.

 

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