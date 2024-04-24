الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

البترول: تستهدف زيادة الإنتاج من النفط الخام 9%

النفط الخام،فيتو
النفط الخام،فيتو

 تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية  زيادة إنتاجها من النفط الخام بنحو 9% خلال العام المالي المقبل (2024-2025)، ليصل إلى 637 ألف برميل يوميًا من 580 ألف برميل حاليًا، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتنمية مواردها من النفط الخام وخاصة بعد قرار الوزارة بوقف تصدير الغاز بداية من الشهر المقبل لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وتستهلك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاجها من النفط، خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية

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تأتي الزيادة المتوقعة بالإنتاج، مع بدء تشغيل حقول للنفط الخام جديدة في خليج السويس، والصحراء الغربية، وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس وفي مقدمتها حقل "شمال صفا"، وحقل "شمال جيسوم"، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب في الصحراء الغربية.

وصرح  المهندس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030، وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام، فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 17 مليار دولار.

 

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