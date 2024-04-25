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رياضة

هشام نصر يجتمع مع لاعبي يد الزمالك قبل مواجهة سكيكدة الجزائري ببطولة أفريقيا

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق كرة اليد بالجزائر، على عقد جلسة مع اللاعبين، قبل مواجهة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال هشام نصر في جلسته مع اللاعبين: "وصلنا إلى المراحل الأخيرة من البطولة، ولدينا ما يكفي من الخبرات لنحقق ما نريد".

واختتم: "لكم كل الدعم، ولا مجال للأخطاء في تلك المباراة، حتى الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب والعودة به إلى مصر".

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هشام أبو المجد يعقد جلسة مع اللاعبين

عقد مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل مواجهة أمل سكيكدة الجزائري مساء اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال مجدي أبو المجد في جلسته مع اللاعبين: "كل من هنا لديه الرغبة من أجل تحقيق الفوز، ولا ننظر لاسم أي فريق لأننا ننظر إلى اللقب فقط".

وتابع: "الأهم التركيز في كل الخطوط، بداية من حارس المرمى ثم الدفاع ثم الهجوم، وأعلم أنكم على قدر المسئولية".

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أحمد مجدي - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين  - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي

ويتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح  مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسئولًا للمهمات.

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