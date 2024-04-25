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كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

الأهلي يودع بطولة
الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة ديفيد ديفيز المدير الفني، منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس، المقامة حاليا في الجزائر.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي بنتيجة (21-25).

وتأهل الأهلي، لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على بلدية ميلة الجزائري بنتيجة (40-19)، في الدور ربع النهائي.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

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موعد وصول الإسباني كارلوس باستور

ويصل الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إلى القاهرة يوم 28 أبريل الجاري، لقيادة تدريبات الفراعنة استعدادا للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

قرعة أولمبياد باريس 2024

وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد رجال في أولمبياد باريس المقرر لها الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين والمجر والنرويج والدنمارك.

ومن جانبه، قال كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إن القرعة أوقعت الفراعنة في مجموعة صعبة، وإن جميع المنتخبات على مستوى مميز فنيا وبدنيا.

وأضاف “باستور” في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المباراة الأولى لمنتخب مصر والتي ستكون أمام منتخب المجر ستكون الأصعب، والفوز سيمنح منتخبنا الدفعة المطلوبة من أجل مواصلة المشوار نحو المربع الذهبي.

وتابع باستور: “علينا التركيز في كل المباريات من أجل حسم التأهل أولا للدور ربع النهائي، ونرى بعد ذلك ما يمكننا فعله حتى نستطيع الوصول إلى المباراة النهائية”.

قرعة كرة اليد رجال في أولمبياد باريس

وجاءت القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - السويد - ألمانيا - كرواتيا - إسبانيا - سلوفينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - مصر - المجر - النرويج - الدنمارك - فرنسا.

قرعة كرة اليد سيدات في أولمبياد باريس

وجاءت قرعة منافسات السيدات كالتالي:

المجموعة الأولى: كوريا - الدنمارك - سلوفينيا - ألمانيا - النرويج - السويد.

المجموعة الثانية: أنجولا - البرازيل - إسبانيا - هولندا - المجر - فرنسا.

قائمة منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاءت قائمة المنتخبات المشاركة كالتالي:

الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - المجر - ألمانيا - سلوفينيا - فرنسا - السويد - مصر - الأرجنتين - اليابان.

تصنيف منتخبات كرة اليد في أولمبياد باريس

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا.

التصنيف الثاني - كرواتيا - النرويج.

التصنيف الثالث - المجر - ألمانيا.

التصنيف الرابع: سلوفينيا - فرنسا.

التصنيف الخامس: السويد - مصر.

التصنيف السادس: الأرجنتين - اليابان.

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