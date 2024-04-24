بمشاركة 480 باحثا جامعيا، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا بعلوم القناة (صور)

نظمت كلية العلوم، بـ جامعة قناة السويس، مؤتمرها السنوي للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان "البحث العلمي من الابتكار للريادة وآفاق التطوير".

رعاة المؤتمر والمشرفون

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتورة شيرين البنا وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.

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جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

الهدف من عقد المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى عدة أهداف بحثية منها تشخيص واقع البحث العلمي في الجامعات المصرية والعربية، إبراز التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات المصرية والوطن العربي، وإبراز أهم النماذج والتجارب الرائدة المصرية والعربية والدولية في مجال البحث العلمي، وتوثيق وتعزيز جسور التعاون البحثي والعلمي بين الباحثين في الجامعات المصرية والعالمية، تعزيز قنوات التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تطبيق نتائج الأبحاث والدراسات، وتحويلها من مجرد جهود علمية إلى واقع وتجربة رائدة، قد تثري الاقتصاد والصناعة وتسهم في تطوير جودة الحياة.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

و ناقش المؤتمر العديد من المحاور منها أهمية الشراكة البحثية مع القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، والبحث العلمي وأهداف التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.



الاختراعات والتجارب العلمية في خدمة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة دور مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ودور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، والدراسات المستقبلية في البحث العلمي، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

كما ناقش المؤتمر المنصات وقواعد البيانات الإلكترونية وتطبيقاتها في البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، البحث العلمي في مجالات العلوم والتخصصات المختلفة، وتوجيهه في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، والبحث العلمي في المجالات الهندسية والتصاميم، البحث العلمي في المجالات الطبية والصيدلانية.

المحاضرون في المؤتمر

وحاضر في المؤتمر كل من الدكتورة هبه فهمي جامعة القاهرة عن الذكاء الاصطناعي

الدكتور وليد السيد قسم الفيزياء عن النانوتكنولوجي، والدكتورة أماني محمد حمد علوم القاهرة.

المشاركون في المؤتمر

وشارك في المؤتمر 30 بحثا بين إلقاء شفهي وبوسترات وحضر المؤتمر 480 طالبا وطالبة ممثلين لجامعات عين شمس، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، بنها، بورسعيد، العريش، بدر، المنوفية، سوهاج، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة سينا، مركز البحوث الزراعية، وهيئة المواد النووية.

كما حضر من داخل الجامعة كليات الطب البيطري، الطب البشري، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، التربية، التجارة، الهندسة، طب الأسنان والصيدلة.



وفاز بجوائز المؤتمر كل من نعمه جمال قسم الفيزياء (أورال)

1- أسماء سعد من قسم علم الحيوان (أول بوستر)

2- نورهان عاشور من قسم نبات (ثاني بوستر )

ريم علي من قسم علم الحيوان ( ثاني مكرر بوستر ).



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