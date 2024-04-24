الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بمشاركة 480 باحثا جامعيا، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا بعلوم القناة (صور)

جانب من فعاليات المؤتمر،
جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

نظمت كلية العلوم، بـ جامعة قناة السويس، مؤتمرها السنوي للدراسات العليا والبحوث، تحت عنوان "البحث العلمي من الابتكار للريادة وآفاق التطوير". 

إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

رعاة المؤتمر والمشرفون 

جاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور  ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية، وإشراف تنفيذي الدكتورة شيرين البنا وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.  

Advertisements

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

الهدف من عقد المؤتمر 

ويهدف المؤتمر إلى عدة أهداف بحثية منها تشخيص واقع البحث العلمي في الجامعات المصرية والعربية، إبراز التحديات والمعوقات التي تواجه البحث العلمي في الجامعات المصرية والوطن العربي، وإبراز أهم النماذج والتجارب الرائدة المصرية والعربية والدولية في مجال البحث العلمي، وتوثيق وتعزيز جسور التعاون البحثي والعلمي بين الباحثين في الجامعات المصرية والعالمية، تعزيز قنوات التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تطبيق نتائج الأبحاث والدراسات، وتحويلها من مجرد جهود علمية إلى واقع وتجربة رائدة، قد تثري الاقتصاد والصناعة وتسهم في تطوير جودة الحياة. 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

و ناقش المؤتمر العديد من المحاور منها أهمية الشراكة البحثية مع القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، والبحث العلمي وأهداف التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م. 


الاختراعات والتجارب العلمية في خدمة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة دور مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ودور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، والدراسات المستقبلية في البحث العلمي، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي. 

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

كما ناقش المؤتمر المنصات وقواعد البيانات الإلكترونية وتطبيقاتها في البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، البحث العلمي في مجالات العلوم والتخصصات المختلفة، وتوجيهه في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، والبحث العلمي في المجالات الهندسية والتصاميم، البحث العلمي في المجالات الطبية والصيدلانية. 

 

المحاضرون في المؤتمر 

وحاضر في المؤتمر كل من الدكتورة هبه فهمي جامعة القاهرة عن الذكاء الاصطناعي 
الدكتور وليد السيد قسم الفيزياء عن النانوتكنولوجي، والدكتورة  أماني محمد حمد علوم القاهرة. 

 

المشاركون في المؤتمر 

وشارك في المؤتمر 30 بحثا بين إلقاء شفهي وبوسترات وحضر المؤتمر 480 طالبا وطالبة ممثلين لجامعات عين شمس، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، بنها، بورسعيد،  العريش، بدر، المنوفية، سوهاج،  الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة سينا، مركز البحوث الزراعية، وهيئة المواد النووية. 

 

كما حضر من  داخل الجامعة  كليات الطب البيطري، الطب البشري، الزراعة،  الحاسبات والمعلومات، التربية،  التجارة، الهندسة، طب الأسنان والصيدلة.
 

وفاز بجوائز المؤتمر كل من نعمه جمال قسم  الفيزياء (أورال)
1- أسماء سعد من قسم  علم الحيوان (أول بوستر)
2- نورهان عاشور من قسم نبات  (ثاني بوستر )
ريم علي من قسم علم الحيوان ( ثاني مكرر بوستر ). 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة القناة جامعة قناة السويس علوم القناة المؤتمر مؤتمر الدراسات العليا لعلوم القناة الدراسات العليا

مواد متعلقة

جامعة القناة تعلن مواعيد امتحانات الدراسات العليا لنهاية الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

رئيس جامعة القناة: مستمرون في دعم مبادرة تنمية الريف المصري (صور)

إدراج جامعة قناة السويس ضمن الأفضل عالميًا في الطب بتصنيف QS البريطاني

ناصر مندور يشيد بجهود راديو جامعة قناة السويس (صور)

ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت

ركلة جزاء ملغاة، تعادل سلبي بين ليفربول وإيفرتون بعد مرور 15 دقيقة

بسبب زوجته، رئيس وزراء إسبانيا يعتزم الاستقالة من منصبه

زوج بدرية طلبة: أنا مربي بناتي على سيد مكاوي، والفنانة: اديني في الشعبي (فيديو)

زيادة جديدة فى أسعار هذا النوع من السجائر، والتطبيق غدا الخميس

رغم ارتفاع الحرارة، أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ارتفاع أسعار سجائر وينستون وكاميل (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالرغبة فى حل المشكلات

هل اطرحوه أرضا تعني الضرب أم الإبعاد؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف يدخل غير المسلم في رحمة الله؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية