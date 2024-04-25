الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بالجيزة للمحاكمة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير العملات بالجيزة للمحاكمة الجنائية.


جاء قرار الإحالة عقب تسلم النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى الواقعة.


وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه، وكلفت خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى بها.

Advertisements

 

القبض علي تشكيل عصابي في الجيزة 

 

كانت البداية، بتوصل تحريات مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إلى ترويج شاب للعملات الأجنبية المُقلدة في منطقة شارع الهرم.

 

 وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، توجهت قوة أمنية للقبض عليه بعد إخطار مدير أمن الجيزة، ونجحت في ضبط الشاب صاحب الـ20 عامًا، بحوزته 5 آلاف دولار أمريكي مقلدين.


اعترف المتهم، أمام الشرطة، بتحصله على العملة الأمريكية من شخصين آخرين، بعد تحديد هويتهما ألقي القبض عليهما بحوزتهما 11 ألف دولار و90 ألف جنيه مصري، وقرر المتهمون الـ3 تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ترويج العملات المُقلدة.

 

كشفت التحريات عن هوية بقية التشكيل العصابي، إذ تمكنت أجهزة الأمن من ضبط اثنين آخرين في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وكان بحوزتهم 5 «غوايش»، وخاتم، وحلق ذهب، و5 أسلحة خرطوش محلي الصنع، فضلًا عن 4 طلقات بنادق صيد، وسلاح أبيض، فضلًا عن 1700 دولار و8 آلاف جنيه مصري، وعن مصدر تحصلهم على تلك المضبوطات أفادوا بأنها مالك كافيه، إقامته منطقة فيصل بالجيزة، والذي ألقي القبض عليه مؤخرًا بتهمة تزوير عملات محلية وأجنبية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الحوادث التزوير أمن الجيزة النيابة العامة النيابة العامة بالجيزة خبراء التزييف والتزوير المباحث الجنائية منطقة فيصل

مواد متعلقة

حبس 7 متهمين كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية في القاهرة
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

هل يقرر البنك المركزي زيادة جديدة في أسعار الفائدة؟ خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ترتب عليها خروج الجيش المصري من السودان واستقالة الحكومة، تفاصيل أخطر جرائم القرن (فيديو)

التوقيت الصيفى، خطوات تعديل الساعة على هواتف أندرويد

توقعات بالإعلان عن التعديل الوزاري وعرضه على البرلمان الأسبوع المقبل

مفاجأة حول مشاركة مروان عطية أمام مازيمبي الكونغولي

منوعات

المزيد

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الخميس 25-4-2024

اليورو يحافظ على ثباته أمام الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 25- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار بقائه حتى 2025.. أرقام تشافي مع برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزة عصا موسى، تفسير الشعراوي للآية 32 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بطول العمر وسعة الرزق

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية