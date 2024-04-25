إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بالجيزة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير العملات بالجيزة للمحاكمة الجنائية.



جاء قرار الإحالة عقب تسلم النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى الواقعة.



وأمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه، وكلفت خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى بها.

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القبض علي تشكيل عصابي في الجيزة

كانت البداية، بتوصل تحريات مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إلى ترويج شاب للعملات الأجنبية المُقلدة في منطقة شارع الهرم.

وعقب الحصول على إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، توجهت قوة أمنية للقبض عليه بعد إخطار مدير أمن الجيزة، ونجحت في ضبط الشاب صاحب الـ20 عامًا، بحوزته 5 آلاف دولار أمريكي مقلدين.



اعترف المتهم، أمام الشرطة، بتحصله على العملة الأمريكية من شخصين آخرين، بعد تحديد هويتهما ألقي القبض عليهما بحوزتهما 11 ألف دولار و90 ألف جنيه مصري، وقرر المتهمون الـ3 تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ترويج العملات المُقلدة.

كشفت التحريات عن هوية بقية التشكيل العصابي، إذ تمكنت أجهزة الأمن من ضبط اثنين آخرين في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وكان بحوزتهم 5 «غوايش»، وخاتم، وحلق ذهب، و5 أسلحة خرطوش محلي الصنع، فضلًا عن 4 طلقات بنادق صيد، وسلاح أبيض، فضلًا عن 1700 دولار و8 آلاف جنيه مصري، وعن مصدر تحصلهم على تلك المضبوطات أفادوا بأنها مالك كافيه، إقامته منطقة فيصل بالجيزة، والذي ألقي القبض عليه مؤخرًا بتهمة تزوير عملات محلية وأجنبية.