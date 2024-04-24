الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على العاملين بمستشفيات جامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن تجديد إصدار ٧٧٠٨ كروت طبي ضمن منظومة التأمين الصحي للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تستهدف المنظومة تعزيز وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين وخاصة العاملين بالجامعات المصرية.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية  

وأكد رئيس الجامعة أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على العاملين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية، موجهًا بتسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالجامعة، والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان، دون أن يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الإشتراك السنوي، كما سيحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج.

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التأمين الصحي يتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، في حالة إجراء العمليات الجراحية

وأضاف المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، أن المنظومة تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، والتغطية الطبية في حالة إجراء العمليات الجراحية، ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، والعلاج بالليزر، والمناظير التشخيصية والجراحية، ودخول الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يوفرها التأمين.

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