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حوادث

حبس 7 متهمين كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية في القاهرة

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتكوين عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بإمبابة والمنيرة الغربية

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- من بينهم 3 عملاء سيئي النية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وتغيير ملامحها وإعادة بيعها باستخدام سيارة ومجموعة من الأدوات، وعُثر بحوزتهم على (السيارة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم الإجرامي).

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بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم وأرشدوا عن 14 دراجة نارية من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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