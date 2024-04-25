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حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في السلام

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 طلبت نيابة شرق القاهرة، تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة عاطل لوحدات التكييف الخارجية من المساكن بـ السلام

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كما طلبت النيابة استدعاء المجني عليهم للتعرف على المضبوطات، وتم بمواجهته واتهامه بالسرقة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة وحدات التكييف الخارجية من الطابق الأرضي في السلام.

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وعثر بحوزة المتهم على سيارة ملاكي مستأجرة والمستخدمة في ارتكاب السرقات – 6 وحدات خارجية ماركات مختلفة – 2 جهاز تكييف – مبلغ مالي – الأدوات المستخدمة في وقائع السرقة.

وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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