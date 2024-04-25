موقف اتحاد العاصمة من السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان

كشف موقع (كووورة) عن مصدر خاص، حضور بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري لمدينة بركان، غدا الجمعة، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب بركان، يوم الأحد المقبل.

ويأتي ذلك خلافا لما راج من أخبار وتقارير بشأن اعتذار اتحاد العاصمة عن عدم الحضور إلى المغرب والانسحاب من مواجهة فريق نهضة بركان على خلفية أزمة مباراة الذهاب التي لم تُلعب وتم احتساب نتيجتها لصالح بركان 0/3.

وقال المصدر لـ كووورة: "اتحاد العاصمة سيحضر وسيستقر في أفخم فنادق مدينة السعيدية السياحية، وسيلقى من الترحيب وحسن الضيافة ما لا يمكن تصوره، وهذا معروف عن المغاربة، وإشعار حلوله بالمغرب وصل رسميا، والمباراة ستلعب في موعدها، ونهضة بركان ينجز كافة الترتيبات التنظيمية والأمنية المطلوبة".

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وختم المصدر: "عدم حضور اتحاد العاصمة كان سيعرضه لعقوبات قاسية من الكاف قد تصل للاستبعاد من اللعب قاريا لمدة 4 مواسم متتالية، لذلك سيلعب مباراة الإياب بعدما خسر ذهابا بثلاثية نظيفة بقرار لجنة الأندية التابعة للكاف".

يذكر أن مباراة الذهاب ألغيت بسبب أزمة مُصادرة قمصان نهضة بركان في المطار، وقرر الكاف بعدها اعتبار الفريق الجزائري خاسرا بثلاثية نظيفة.

واندلعت أزمة عنيفة منذ أيام بسبب قمصان فريق نهضة بركان، إذ رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بداعي تضمنها قمصان الفريق الذي يحمل خريطة صحاري المغرب والتي تشهد نزاعًا سياسيًا.

واستمرت الأزمة برفض الاتحاد الجزائري ارتداء نهضة بركان هذا القميص، فيما أصر النادي المغربي على خوض اللقاء به استكمالًا لما بدأه منذ انطلاق هذه النسخة.

وقرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري صنع قمصان جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.

رد اتحاد العاصمة على احتساب نتيجة الذهاب لنهضة بركان

كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري سيتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي بعد قرار الاتحاد الأفريقي كاف باعتباره خاسرا لمباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأوضحت التقارير الجزائرية أن اتحاد العاصمة سيتنقل إلى المغرب ولكنه لن يلعب المباراة.

وأصدرت اللجنة المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارها بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة الملغاة بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

واعتبرت اللجنة أن فريق نهضة بركان منتصرا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، على حساب الفريق الجزائري.

وأقر الكاف بهزيمة اتحاد العاصمة مع تحديد يوم 28 أبريل الجاري، كموعد لإجراء مباراة الإياب بين الفريقين.

واجتمعت اللجنة المختصة المشكلة من أعضاء لجنة المسابقات واللجنة القانونية، زوال يومه الأربعاء بالقاهرة المصرية قبل أن تصدر قراراتها.

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