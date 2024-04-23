الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

عامر حسين، فيتو
عامر حسين، فيتو

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الإدارة القانونية في الاتحاد سوف تراجع كافة الأوراق والمستندات بشأن شكوى نادي إنبي ضد المصري في بطولة دوري 2003.

كما يتم مخاطبة بعض الجهات التي تصدر الأوراق الرسمية، مع التحقيق مع إداري النادي، وفي النهاية يتم اتخاذ القرار وإبلاغه لإدارة المسابقات سواء بصحة قيد اللاعب من عدمه.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "سوف يتم مراجعة كل المباريات التي خاضها اللاعب، وحال ثبوت وجود خطأ يتم اعتبار الفريق خاسرًا حال التأكد من وجود حالة تزوير، وهذا الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، خصوصا أن النادي المصري يمتلك أوراق رسمية صادرة من جهات رسمية".

Advertisements

وأضاف: "اليوم أيضا وصل احتجاج آخر من النادي الأهلي ضد حارس مرمى في الاتحاد السكندري، ولو ثبت الخطأ سيكون للأهلي 4 نقاط إذا ثبت وجود تحايل، وهذه الموضوعات سبق وتكررت في مواسم سابقة".

وأكمل: "الشكوى الرسمية من نادي انبي جاءت لاتحاد الكرة يوم 16 ابريل، وسبق ونادي سموحة مواليد 2000 حصل على بطولة وبعدها بشهر تم سحبها منه، ولو ثبت وجود تزوير يتم ابلاغ النيابة في بعض القضايا".

وزاد: "لا أعرف شيئا عن تصريحات جمال علام بشأن الشرط الجزائي الخاص بـ روي فيتوريا، وسوف يحصل على مستحقاته خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "احترم الجميع ولا أقبل بأن يخطئ أي شخصي في حقي، وأتمنى أن يتعامل الجميع معي بنفس الطريقة المحترمة التي أتعامل بها معهم".

وأتم: "لدينا اتفاق بشأن المواعيد الخاصة بالمباريات المحلية، والاجندة الدولية من يوم 3 إلى 11 يونيو، بعد عقد جلسة بين حسام حسن واحمد دياب في وقت سابق".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

عامر حسين أنبي المصري الأهلي الاتحاد السكندري الاتحاد

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة في شكوى الأهلي بواقعة تزوير دوري 2003

الأهلي يشكو من واقعة تزوير جديدة في دوري مواليد 2003

رئيس إنبي يفتح النار على عامر حسين ويحمله مسئولية أزمة دوري 2003

رئيس نادي إنبي يؤكد لفيتو أحقية فريقه بلقب بطولة الجمهورية وليس الأهلي
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

زغلول صيام: حازم إمام وراء كارثة عقد فيتوريا وعلامة استفهام حول كأس عاصمة مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية