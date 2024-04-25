شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجودو للكبار المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليًا على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 35 دولة وتستمر حتى يوم 28 أبريل الحالي.

حضر حفل الافتتاح كل من اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الأفريقية الأوكسا، سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي ل الجودو، المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وأعضاء مجلس الإدارة، وهيروشي، السفير الياباني بالقاهرة، والأسطورة محمد رشوان بطل الجودو ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

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أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

خلال كلمته، أكد أشرف صبحى على ريادة ومكانة الرياضة المصرية على مستوى القارة الإفريقية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وما يحققه أبطال مصر من إنجازات فى جميع البطولات القارية، مشيرًا أن الدولة المصرية تحولت إلى قبلة لاستضافة كافة البطولات العالمية، وأن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة في ملف استضافة البطولات هو إنجاز يضاف لسجل إنجازات الدولة المصرية في كافة المجالات.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وأعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المصري للجودو وكافة الفرق المشاركة في منافسات البطولة، معربًا عن ثقته في نجاح البطولة والخروج بها بما يعكس صورة مصر الدولية التي وصلت إليها وأصبحت مقصدًا وقبلة للبطولات والأحداث الدولية.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وأشاد الوزير بالجهد المبذول لاتحاد الجودو المصري تنسيقًا مع الإفريقي والمتحدة للرياضة، وزارة الشباب والرياضة؛ للعمل من أجل إنهاء كافة التجهيزات لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار.

أشرف صبحي يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للجودو المؤهلة لأولمبياد باريس، فيتو

وعبر سيتني رانديانا رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو عن شكره العميق الدولة المصرية والسلطات المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الجهود المبذولة من أجل تذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالوقود، وكذلك العملية التنظيمية للبطولة لتي تسير وفق أعلي المعايير والضوابط الدولية، قائلًا: "شكرًا مصر التقدم، شكرًا مصر النهضة، ونحن علي ثقة من نجاح البطولة علي الأراضي المصرية".

وأكد مرزوق علي أن الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفر كل الدعم للرياضة المصرية، وأن الرياضة المصرية تشهد طفرة وتطور غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم المقدم من الدولة أجهزتها.

تخلل حفل الافتتاح عروض فنية تحمل الطابع الأفريقي، بالإضافة لاستعراض المنتخبات المشاركة والبالغ عددها 35 منتخبًا

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان "انسومنيا" للألعاب الإلكترونية، والذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، بحضور نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الكيان الرسمى المسؤول عن الرياضات الرقمية في مصر

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

في كلمته، قال صبحي: "الشكر لكل من نظم هذا الحدث، ونعمل علي نشر الثقافة الإلكترونية للشباب في ظل وجود إتحاد رسمي ينظم هذا، ونتعاون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم لوجود وعاء رسمي لاستمرار المواهب وطلبة المدارس في الرياضات والألعاب الإلكترونية وهو دوري نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للمعرض".

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد المصرى وكبار ناشرى الألعاب الشهيرة والتى تقوم عليهم صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى المتنامي بسرعة مذهلة على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها كونها تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب بمختلف أعمارهم.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر إلي دعم الطلبة في المدارس للالتحاق بدروي نجوم المدارس في الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

يضم المهرجان مجموعة من الشركات العملاقة في مجال الألعاب الإلكترونية، والمهرجان مخصص للألعاب ويشمل مجموعة واسعة من مناطق الألعاب الحديثة التى تركز على الاحتفال بجميع جوانب ثقافة الألعاب، ويتكون من دورات تنافسية بجوائز نقدية وعينية.