وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومنيا للألعاب الإلكترونية (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان "أنسومنيا" للألعاب الإلكترونية، والذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، بحضور نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الكيان الرسمى المسؤول عن الرياضات الرقمية في مصر

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أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

في كلمته، قال صبحي: "الشكر لكل من نظم هذا الحدث، ونعمل علي نشر الثقافة الإلكترونية للشباب في ظل وجود اتحاد رسمي ينظم هذا، ونتعاون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم لوجود وعاء رسمي لاستمرار المواهب وطلبة المدارس في الرياضات والالعاب الإلكترونية وهو دوري نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للمعرض".

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد المصرى وكبار ناشرى الألعاب الشهيرة والتى تقوم عليهم صناعة الألعاب الإليكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى المتنامي بسرعة مذهلة على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها كونها تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب بمختلف أعمارهم.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر إلي دعم الطلبة في المدارس للالتحاق بدروي نجوم المدارس في الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

يضم المهرجان مجموعة من الشركات العملاقة في مجال الألعاب الإلكترونية، والمهرجان مخصص للألعاب ويشمل مجموعة واسعة من مناطق الألعاب الحديثة التى تركز على الاحتفال بجميع جوانب ثقافة الألعاب، ويتكون من دورات تنافسية بجوائز نقدية وعينية.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

أشرف صبحي يشكر وزير الطيران علي تيسير إجراءات سفر بعثة الزمالك إلي غانا

من ناحية أخرى، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر إلي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني؛ لتسهيل كافة إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غانا، لمواجهة فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادى الزمالك وجميع المتطلبات المتعلقة بتواجد البعثة بغانا معربا عن خالص تمنياته لنادي الزمالك بالعودة بتذكرة الصعود إلي النهائي الإفريقي من غانا، وكذلك حسم النادي الأهلي صعوده وتحقيق الفوز خلال مباراته مع فريق مازيمبي المقرر لها غدا باستاد القاهرة الدولى.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الابطال والكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

وشدد الوزير علي دعم الدولة المصرية لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية في مهامها التي تلعب من خلالها بإسم الدولة المصرية.