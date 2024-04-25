الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يشهد معرض ومهرجان أنسومنيا للألعاب الإلكترونية (صور)

أشرف صبحي يشهد معرض
أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات انطلاق مهرجان "أنسومنيا" للألعاب الإلكترونية، والذي يقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، بحضور نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة وهو الكيان الرسمى المسؤول عن الرياضات الرقمية في مصر

Advertisements

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

في كلمته، قال صبحي: "الشكر لكل من نظم هذا الحدث، ونعمل علي نشر الثقافة الإلكترونية للشباب في ظل وجود اتحاد رسمي ينظم هذا، ونتعاون في شراكة مع وزارة التربية والتعليم لوجود وعاء رسمي لاستمرار المواهب وطلبة المدارس في الرياضات والالعاب الإلكترونية وهو دوري نجوم المدارس للألعاب الإلكترونية، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح للمعرض".

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد المصرى وكبار ناشرى الألعاب الشهيرة والتى تقوم عليهم صناعة الألعاب الإليكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى المتنامي بسرعة مذهلة على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها كونها تلقى إقبالًا كبيرًا من الشباب بمختلف أعمارهم.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد ضاهر إلي دعم الطلبة في المدارس للالتحاق بدروي نجوم المدارس في الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

يضم المهرجان مجموعة من الشركات العملاقة في مجال الألعاب الإلكترونية، والمهرجان مخصص للألعاب ويشمل مجموعة واسعة من مناطق الألعاب الحديثة التى تركز على الاحتفال بجميع جوانب ثقافة الألعاب، ويتكون من دورات تنافسية بجوائز نقدية وعينية.

أشرف صبحي يشهد معرض ومهرجان انسومنيا للألعاب الإلكترونية، فيتو

أشرف صبحي يشكر وزير الطيران علي تيسير إجراءات سفر بعثة الزمالك إلي غانا

من ناحية أخرى، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر إلي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني؛ لتسهيل كافة إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غانا، لمواجهة فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادى الزمالك وجميع المتطلبات المتعلقة بتواجد البعثة بغانا معربا عن خالص تمنياته لنادي الزمالك بالعودة بتذكرة الصعود إلي النهائي الإفريقي من غانا، وكذلك حسم النادي الأهلي صعوده وتحقيق الفوز خلال مباراته مع فريق مازيمبي المقرر لها غدا باستاد القاهرة الدولى.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأندية المصرية قادرة على  الفوز وتحقيق لقب البطولتين الابطال والكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

وشدد الوزير علي دعم الدولة المصرية لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية في مهامها التي تلعب من خلالها بإسم الدولة المصرية.

 

أشرف صبحي بمهرجان سيناء أولا: مصر بخير في وجود السيسي

وزير الطيران يبحث مع وزير النقل بجمهورية ليتوانيا أوجه التعاون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الألعاب الألكترونية معرض انسومنيا

مواد متعلقة

أشرف صبحي يشكر وزير الطيران على تيسير إجراءات سفر بعثة الزمالك إلى غانا

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن اختناق أطفال داخل حمام سباحة نادي الترسانة
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

منوعات

المزيد

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية