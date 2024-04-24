تنافس بين أندية الدوري السعودي للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن دخول أندية الدوري السعودي في سباق كبير، للتعاقد مع أحد مهاجمي ريال مدريد الإسباني، بهدف ضمه إلى صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

خوسيلو على رادار الدوري السعودي

وحسب صحيفة "ماركا" الشهيرة، فإن خوسيلو ماتو مهاجم ريال مدريد بات مطلوبًا لدى العديد من أندية الدوري السعودي، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه مع النادي الملكي هذا الموسم.

انضم خوسيلو إلى صفوف النادي الملكي في صفقة مفاجئة الصيف الماضي قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وتقترب إعارته من نهايتها مع ريال مدريد، لكن الميرنجي يملك حق شراء عقد اللاعب بقيمة لا تتعدى 1.5 مليون يورو بنهاية هذا الموسم.

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يدرك النادي الملكي أن قيمة التعاقد مع خوسيلو بصورة نهائية لا تشكل عائقًا أمام إتمام الصفقة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في وصول كيليان مبابي المرتقب وقدوم إندريك الصيف القادم.

أنشيلوتي يحسم مصير خوسيلو

وينتظر الميرنجي الدخول في نقاش حاسم مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بهدف حسم مستقبل خوسيلو سواء الإبقاء عليه أو تركه يعود إلى إسبانيول.

واحدة من الحلول المثالية التي لم يعتدها ريال مدريد من قبل، القيام بشراء عقد خوسيلو من إسبانيول ثم بيعه بمبلغ أكبر إلى الأندية السعودية، لكن هذا الأمر قد يمثل خطوة مؤلمة للمهاجم المخضرم.

وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أحد أكبر المعجبين بقدرات خوسيلو، إذ أكد أنه معجب باللاعب الإسباني المخضرم، وهو ما تؤكده الأرقام حيث غاب خوسيلو عن 3 مباريات فقط هذا الموسم.

ويشعر خوسيلو بسعادة كبيرة في صفوف النادي الملكي، ولديه رغبة كبيرة تسيطر عليه للبقاء، حيث سبق له القول إنه يحلم بالتوقيع بعيون مغلقة على عقود الاستمرار مع النادي الملكي، لكن الأمر متوقف على قرار ريال مدريد ورؤيته المستقبلية.

أرقام خوسيلو مع ريال مدريد

جدير بالذكر أن خوسيلو البالغ من العمر 34 عامًا، خاض مع ريال مدريد 42 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 13 هدفًا إلى جانب تقديم 3 تمريرات حاسمة، بإجمالي 1718 دقيقة لعب، وأسهم بصورة كبيرة في تألق النادي الملكي على الصعيدين المحلي والأوروبي.