بيطري الشرقية ضبط 850 كيلو لحوم مجمدة وكبدة فاسدة

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية كشرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة الصحية ومجالس المدن، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

لحوم مجمدة ومصنعات لحوم

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إنه قد أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٩) محاضر مخالفة وضبط (٨٥٠كجم) ما بين (١٣كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٥١٥كجم) لحوم مجمدة مجهولة المصدر و( ٥٠كجم) مصنعات لحوم (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة، و(٦٢كجم) دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة و(١٨٠كجم) كبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

الرقابة الإدارية والتموينية

وكان اللواء مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قد أوضح فى وقت سابق أن المديرية المتمثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية من شرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين الرقابة الصحية مجالس المدن، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك أسفرت عن تحرير (١٨) محضر مخالفة وضبط (طن) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

تحرير 5 محاضر مخالفة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٥) محاضر مخالفة وضبط (٩ أطنان) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن وهياكل دواجن وأسماك مجمدة وأسماك مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.