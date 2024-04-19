الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بيطري الشرقية ضبط 850 كيلو لحوم مجمدة وكبدة فاسدة

بيطري الشرقية،فيتو
بيطري الشرقية،فيتو

 أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية المتمثلة فى  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم  بالاشتراك مع الجهات المعنية كشرطة البيئة والمسطحات المائية الرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة  الصحية ومجالس المدن،  قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

بيطري الشرقية: تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي

لحوم مجمدة ومصنعات لحوم 

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إنه قد أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير(٩) محاضر مخالفة وضبط (٨٥٠كجم) ما بين  (١٣كجم ) لحوم  بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و(٥١٥كجم) لحوم مجمدة مجهولة المصدر و( ٥٠كجم) مصنعات لحوم (لانشون) مجهولة المصدر وغير صالحة، و(٦٢كجم) دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة و(١٨٠كجم) كبدة مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

Advertisements

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

 وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

 

الرقابة الإدارية والتموينية 

وكان اللواء مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قد أوضح فى وقت سابق أن المديرية المتمثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم  بالإشتراك مع الجهات المعنية من شرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية والرقابة التموينية ومباحث التموين  الرقابة الصحية مجالس المدن، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك أسفرت عن تحرير (١٨) محضر مخالفة وضبط (طن) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ  الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من  الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

بيطري الشرقية: تحصين 195 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

تحرير 5 محاضر مخالفة 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٥) محاضر مخالفة وضبط (٩ أطنان) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن وهياكل دواجن وأسماك مجمدة وأسماك مملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ  الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية ادار المجازر والتفتيش على اللحوم شرطة البيئة والرقابة الادارية

مواد متعلقة

بيطري الشرقية: تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي

بيطري الشرقية: تحصين 195 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

بيطرى الشرقية: فحص 3500 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطرى الشرقية: إجراء المسح التناسلي والتلقيح لـ6 آلاف رأس ماشية

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية