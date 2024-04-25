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محافظات

محافظ شمال سيناء يعلن طرح قرى الصيادين والتجمعات التنموية أمام المواطنين

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عن طرح قرى الصيادين في منطقة إغزيوان بقرية السادات في مركز بئر العبد أمام المنتفعين.

وأكد أن رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة البيت البدوي بنسبة 55%، وتحمل الدولة الدعم النقدي المباشر المتمثل في القيمة المالية للأرض وشبكات الموقع العام والبنية التحتية وشبكات الربط على المصادر الخاصة والمنشآت الخدمية.

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وقال المحافظ إن قرى الصيادين تقع جنوب بحيرة البردويل بمنطقة إغزيوان وتبعد عن ميناء الصيد بنحو كيلومترين وتتبع الوحدة المحلية لقرية السادات بمركز بئر العبد، ويتكون المشروع من 4 تجمعات كل تجمع يشمل 50 منزلا بمساحة 200 متر مربع «120 مباني و80 حوش»، بجانب منطقة خدمات تتوسط الأربع تجمعات تضم قاعة مناسبات ووحدة إسعاف ومدرستين ابتدائي وإعدادي ورياض أطفال ومركز شباب وديوان ومسجد ومحال تجارية ووحدة صحية.

واستعرض المحافظ الاشتراطات الرئيسية للتخصيص منها تخصيص نسبة مئوية لكل قبيلة بحسب عدد الصيادين بها، علي ان لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة ويعول اسرة وان يتمتع بالجنسية المصرية، ومن أبناء شمال سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة وأن تكون مهنته الصيد، وان لا يكون انتفع من قبل بوحدة سكنية أو قرض من أي جهة، علي ان يتم تخصيص الوحدات طبقا لأحكام وشروط وضوابط القانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأشار المحافظ إلي تقديم الأوراق الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار، حيث ستكون القرعة إلكترونيًا ويتم التخصيص للبيوت البدوية بنظام التملك دون الحق في الأرض، مؤكدا أن ثمن كراسة الشروط 351 جنيهًا مع سداد مقابل أنشطة وخدمات الجهاز الوطني بقيمة 1000 جنيه وسداد المصاريف الإدارية بقيمة 200 جنيه، ويتم رفع الايصال بالمبلغ المسدد على موقع هيئة الاستثمار.

أكد المحافظ أن ثالث المشروعات التنموية التي تم طرحها اليوم أمام المنتفعين هي التجمعات التنموية في منطقتي وسط وجنوب سيناء، والتي جاء طرحها استكمالا لما قامت به محافظتي شمال وجنوب سيناء بطرح المرحلة الأولى عام 2021، حيث تم اليوم طرح المرحلة الثانية بـ 16 تجمع تنموي بإجمالي 1274 فرصة بواقع 622 فرصة بشمال سيناء في 10 تجمعات و652 فرصة بـ 6 تجمعات بجنوب سيناء، فالفرصة عبارة عن منزل بمساحة 200 متر مربع و5 افدنة زراعية جاهزة للزراعة.
 

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وأشار المحافظ الي أن أسلوب الحجز في المرحلة الثانية بشراء كراسة الشروط ورفع المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار لمدة شهر ونصف، على أن تكون الأولوية لمن سبق لهم التقدم في المرحلة الأولى.

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