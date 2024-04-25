الخميس 25 أبريل 2024
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سياسة

"تحديات الأمن القومي" محاضرة لمعهد الوفد للدراسات بمناسبة عيد تحرير سيناء

عيد تحرير سيناء،
عيد تحرير سيناء، فيتو

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد المعهد محاضرة تثقيفية تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير"، وذلك بمناسبة الذكرى ٤٢ لـتحرير سيناء.

عيد تحرير سيناء

يحاضر في المحاضرة اللواء دكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي والإقليمي، ويتطرق فيها إلى التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك التحديات التي تسعى لتجاوزها.

معهد الدراسات بحزب الوفد

تعقد المحاضرة في تمام الرابعة مساء الأحد المقبل بحضور رئيس حزب الوفد، بمعهد الدراسات السياسية بالمقر الرئيسي للحزب ١ شارع بولس حنا الدقي.

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ووجه الرئيس السيسي كلمة إلى الشعب المصري في الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء مؤكدا أنها تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر.
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:
- سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان.

- قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هى ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية.

- سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها

- على مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حربًا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر

- قدم الشعب شهداء أبرارًا من أبنائه الكرام فى القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء، بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف.

- نرفض تمامًا أى تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومي.

- موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
- كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبًا وطنيًا مقدسًا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب

- تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس واليوم تشهد سيناء جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة فى إطار مشروع قومى ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه، حماية وصونًا لأمن وسلامة الوطن كله.

- التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببًا فى بقاء وصمود هذا الوطن وتحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار، ذوى الكرم والفداء، وأصحاب المروءة والبطولة، ورمز الكرامة والتضحية.

 

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