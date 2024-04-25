الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أكاديمية الفنون تنظم مهرجان الفيمتو آرت الثالث بمشاركة 11 دولة

الدكتورة غادة جبارة
الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، فيتو

تنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مهرجان "الفيمتو آرت" الدولي الثالث للأفلام القصيرة وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو المقبل، وتحمل الدورة اسم المخرج هاني خليفة. 

أكاديمية الفنون 

وقالت الدكتورة غادة جبارة، إن مسارح الأكاديمية سوف تشهد فعاليات هذا المهرجان الدولي الشبابي انطلاقًا من تنفيذ إستراتيجية الدولة في رعاية الشباب الموهوبين، وتفجير طاقاتهم المبدعة، ومن الإيمان برسالة الأكاديمية في تعزيز القدرات الفنية للشباب، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وصقل موهبتهم الخلاقة من خلال صناعة محتوى فني ذي جودة وتقنية عالية وبإمكانيات مادية محدودة. 

Advertisements

مهرجان الفيمتو آرت 

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة نبيلة حسن رئيس المهرجان أن عدد الأفلام المتقدمة لهذه الدورة بلغت 183 فيلمًا تمثل 11 دولة عربية وأجنبية هي: (مصر- اليمن - فلسطين - أفغانستان - فرنسا - المغرب - تونس - العراق - السعودية - سوريا - الجزائر).

وأضافت نبيلة حسن أن منافسات المهرجان في هذه الدورة تتضمن أربع مسابقات، هي:

١- مسابقة الأفلام القصيرة. 

٢- مسابقة أفلام الموبايل. 

٣- مسابقة الأفلام الوثائقية. 

٤- مسابقة الفيديو الإبداعي( سوشيال ميديا ).   

أفلام مهرجان الفيمتو آرت 

كما أعلن الفنان محمد خالد مدير المهرجان إلى أنه قد تم تصفية الأفلام المتقدمة للمهرجان بما يتلاءم مع شروط المسابقة فبلغت 107 فيلمًا، تم تصنيفها على النحو التالي: 55 أفلام قصيرة، و22 أفلام الموبايل، و20 فيلمًا وثائقيًا، و10 فيديو إبداعي. وأشار خالد إلى أن نتيجة الأفلام المشاركة بالمهرجان من المزمع الإعلان عنها يوم السبت الموافق  27 من أبريل المقبل.

وزيرة الثقافة تُعلن برنامج فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء

50 % تخفيضات على إصدارات وزارة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمؤلفين (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مهرجان الفيمتو آرت أكاديمية الفنون أفلام مهرجان الفيمتو آرت الدكتورة غادة جبارة الفيمتو آرت

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تُعلن برنامج فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء

العروض الرمضانية ومسرح الثقافة الجماهيرية في العدد الجديد من "مسرحنا"
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

منوعات

المزيد

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية