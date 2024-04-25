الخميس 25 أبريل 2024
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اقتصاد

التوقيت الصيفي، مواعيد عمل شركات المحمول ابتداء من الغد

شركات المحمول، فيتو
شركات المحمول، فيتو

التوقيت الصيفي، تبدأ شركات المحمول العمل بالمواعيد الجديدة وفقا للتوقيت الصيفي التزاما بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024. 

مواعيد عمل شركات المحمول 

وستكون مواعيد عمل شركات المحمول ومقدمي خدمات الاتصالات كالتالي:

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- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

 -يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

مقدمو الخدمات بالمراكز التجارية 

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

ويعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول في مصر المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات شكاوي مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق:

الخط الساخن والمختصر 155 والذي يستقبل شكاوى مستخدمي المحمول من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

أما الطريقة الثانية والتي يستقبل من خلال جهاز تنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي المحمول البريد الإلكتروني التالي complaints@tra.gov.eg

وأما الطريقة الثالثة فيخصص جهاز تنظيم الاتصالات خمسة أرقام للواتس آب وذلك لاستقبال شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الواتس اب ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ –  ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ –  ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥

أما الوسيلة الرابعة فهي منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات  عبر منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي  “فيسبوك – لينكدان – انستجرام – تويتر”. 

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