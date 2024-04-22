محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2024

شهد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2024م والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المحافظة بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمستشار العسكري للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام.

الأمهات المثاليات -فيتو

الام قدمت المصرية ولازالت تقدم أروع النماذج

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن محافظ الشرقية أكد اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة، معربا عن خالص تقديره لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت وما زالت تقدم أروع النماذج في التضحية وقال أن احتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات الذين قدموا جيلا قادرا على المشاركة في بناء الوطن مشيدًا بدور الجمعيات الاهلية النشطة المساند دائما للجهاز التنفيذي في تنفيذ كافة المشروعات ورعاية الحالات المستحقة وتوفير حياه كريمة لهم.

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وزارة التضامن تقدم كل لوجه الدعم

ومن جانبه أوضح الأستاذ عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات يُعد تقليدًا نبيلًا لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلًا نافعًا لنفسه ولوطنه، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة في أشكال عدة تتمثل في عمل أنشطة اجتماعية واكتساب المهارات المختلفة للمرأة وتقديم مساعدات ضمانية للمرأة المعيلة بالإضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في حالات المرض والأزمات، وكذا تقديم برنامج "تكافل وكرامة" الذي تقدمه الوزارة لتعمل على توفير حياة كريمة لهن.

عبدالحميد الطحاوى -فيتو

الأم المثالية على مستوى الجمهورية

بينما استعرضت السيدة / عزة عبد الفتاح عبد الستار - الأم المثالية علي مستوي الجمهورية قصة كفاحها ومعاناتها مع الحياه واصرارها علي الوصول بأسرتها إلى بر الأمان وتقديم أبناء نافعين لها وللمجتمع مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه كل عام علي تكريم الأمهات المثاليات وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

الأمهات المكرمات

وخلال الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم الأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة بمنحهن شهادات تقدير وهدايا عينية متمنيًا للجميع حياة أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة حيث جاء بالتكريم الحاجة عزة عبد الفتاح عبد الستار – الأم المثالية علي مستوي الجمهورية.الحاجة السيدة حسن عتريس - أم لابن من ذوي الهمم وحكمت عبد الحكم محمد – أم من ذوي الهمم.بالاضافة الى آمنه أحمد محمد – أم بديلة وآمال عطية عبد الخالق وحنان امين محمد وأمل محمد الصادق ومرفت محمد محمود سلامه وسوسو عبد الله ياسين وبشري محمد السعيد.

الام المثالية -فيتو

تكريم الطحاوى عزة رفعت

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعزه رفعت عبد الحميد مديرة إدارة الاسرة والطفولة والدكتورة فاتن أحمد أخصائي أسرة وطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بمنحهم شهادات تقدير وذلك لدورهم البارز في تطوير ومتابعة أنشطة الاسرة والطفولة وخاصة في مجال الأسر البديلة ومتابعة مؤسسات الرعاية ودور الحضانة بمختلف مراكز ومدن المحافظة فيما أعربت الأمهات المثاليات عن امتنانهن وشكرهن لمحافظ الشرقية لاستقبالهن اليوم وتكريمهن بمنحهن شهادات تقدير وهدايا عينية متمنين للمحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة.

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