الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فريد يطرح "عندي سر ليك" من ألبومه الجديد اليوم

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

يطرح المطرب الشاب فريد مساء اليوم الخميس، أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان "عندي سر ليك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بتقولي آسف" في موسم الصيف الجاري. 

ألبوم فريد الجديد 

ألبوم المطرب فريد الجديد “بتقولي اسف” يتضمن 8 أغاني مختلفة وهما كالاتي "بتقولي  آسف، عندي سر ليك، أيام ونسيها، فراق بفراق، خناقة فركشة،  أنا مش بديل، أحلي سحر، أنا مشيتلك".

فريد ورامي جمال 

وتعاون المطرب فريد مؤخرا مع رامي جمال في ديو “أهي مشيت” والذي حقق نجاحا كبيرا علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب 

Advertisements

وأغنية أهي مشيت من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال وتوزيع زاك، وتصوير وبوستر شريف مختار، وإنتاج أحمد جمال الفقي.

صاحب تريند «لو جي في رجوع إنساني»، تفاصيل ألبوم فريد الجديد

رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بـ4 أغاني من ألبومه الجديد (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ألبوم فريد الجديد المطرب الشاب فريد يوتيوب أغنية عندي سر ليك المطرب فريد

مواد متعلقة

رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بـ4 أغاني من ألبومه الجديد (فيديو)

بحضور رانيا فريد شوقي ودينا فؤاد، الصور الأولي من حفل زفاف مخرج حق عرب

ads

الأكثر قراءة

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

إسماعيل شيرين، حكاية الرجل المنسي فى عودة طابا، شهادته حسمت المعركة لمصلحة مصر، ومفيد شهاب يشيد بوطنيته في فيلم وثائقي

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

كولر يكشف سر تغيير مركز متولي ونصيحة قمصان

منوعات

المزيد

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

المزيد
الجريدة الرسمية