فريد يطرح "عندي سر ليك" من ألبومه الجديد اليوم

يطرح المطرب الشاب فريد مساء اليوم الخميس، أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان "عندي سر ليك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بتقولي آسف" في موسم الصيف الجاري.

ألبوم فريد الجديد

ألبوم المطرب فريد الجديد “بتقولي اسف” يتضمن 8 أغاني مختلفة وهما كالاتي "بتقولي آسف، عندي سر ليك، أيام ونسيها، فراق بفراق، خناقة فركشة، أنا مش بديل، أحلي سحر، أنا مشيتلك".

فريد ورامي جمال

وتعاون المطرب فريد مؤخرا مع رامي جمال في ديو “أهي مشيت” والذي حقق نجاحا كبيرا علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب

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وأغنية أهي مشيت من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال وتوزيع زاك، وتصوير وبوستر شريف مختار، وإنتاج أحمد جمال الفقي.