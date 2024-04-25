ضبط 2089 قضية صيد مخالف خلال حملة مكبرة على بحيرة البرلس
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت قوارب الصيد التي تعمل بمحركات بحرية بالمخالفة، لتعليمات الصيد ببحيرة البرلس بنطاق محافظة كفر الشيخ.
قوارب الصيد التي تعمل بمحركات بحرية بالمخالفة
وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 2089 قضية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.
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