الخميس 25 أبريل 2024
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حوادث

ضبط 2089 قضية صيد مخالف خلال حملة مكبرة على بحيرة البرلس

الأجهزة الأمنية،فيتو
الأجهزة الأمنية،فيتو

 شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت قوارب الصيد التي تعمل بمحركات بحرية بالمخالفة، لتعليمات الصيد ببحيرة البرلس بنطاق محافظة كفر الشيخ.

 

قوارب الصيد التي تعمل بمحركات بحرية بالمخالفة

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 2089 قضية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط 22 طن مصنعات لحوم فاسدة بالقاهرة

ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 20 حادث سرقة دراجات نارية في الفيوم والجيزة


وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات لضبط كل ما يشكل مخالفة.

 

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بحيرة البرلس محافظة كفر الشيخ وزارة الداخلية الصيد

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