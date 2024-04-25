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ضبط 22 طن مصنعات لحوم فاسدة بالقاهرة

لحوم فاسدة، فيتو
لحوم فاسدة، فيتو

 شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.

 

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وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وفى هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قادت حملة مكبرة على الأسواق على مدار يومين تمكنت خلالها من ضبط ٢٢ طن مقطعات ومصنعات لحوم، ومفروم، وكبدة، وبرجر، وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٣٥ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين.

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