الخميس 25 أبريل 2024
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سياسة

باحثة بالشأن الإسرائيلي تكشف أسباب رفض حكومة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية

ولاء عبد المرضى،
ولاء عبد المرضى، فيتو

وصفت الباحثة ولاء عبد المرضي، المتخصصة بالشأن الإسرائيلي، تصريحات خليل الحية القيادي بحماس بأن الحركة مستعدة لإلقاء أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، بأنها لا تجدي لمن يعرف عقلية الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها، قائلة: الحكومة الإسرائيلية يمينية متطرفة فنجد على سبيل المثال الائتلاف الصهيوني الديني بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، قد اتخذوا لأنفسهم شعارا يحتذوا به وهو ” بالروح العظيمة والإيمان والشعور بالمسؤولية سننتصر!”.

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الانحياز لـ مبادئ الصهيونية الدينية

وأكدت الباحثة في تصريح لـ "فيتو" أن إعلان هذا الائتلاف منذ يومه الأول وولائه لمبادئ الصهيونية الدينية، وتم الإعلان فيما يلي:

(1) تعزيز الهوية اليهودية لإسرائيل.

(2) إصلاح النظام القضائي،من خلال برنامج “القانون والعدالة” الذي أعلن عنه سموتريتش.

(3) تقوية الاستيطان، وتقوية الاستيطان هي أحد الوسائل لتوسع رقعة الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة واحتلال أكبر مساحة من الأراضي، ليس فقط بل إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه في أكثر من لقاء له تجاهل وجود دولة فلسطينية بل الإصرار على يهودية  الدولة.

 

فكرة قيام دولة فلسطينية بشكل عام  هو خيار استراتيجي لإسرائيل

وأضافت: إن فكرة قيام  دولة فلسطينية بشكل عام  هو خيار استراتيجي لإسرائيل، وقيام الدولة الفلسطينية سيكون عائقًا أمام الهالة التي تريد أن تتصدر فيها إسرائيل على أنها الدولة القوية والقائدة والمتحكمة في محيطها الإقليمي.
 

التخوفات الاسرائيلية من قيام دولة فلسطينية:


وتابعت: إسرائيل ترى أنه ليس من مصلحتها قيام دولة فلسطينية  ؛ اولا لن يكون هناك علاقات تحالف أو تطبيع بين كلتا الدولتين لأن الصراع سيظل قائم وهو صراع وجود وليس صراع حدودـ ثانيًّا قيام دولة يعني إقامة حدود وجيش وقوة ومواطنيين مدنيين وهذا هو ما لا تريده إسرائيل.

يذكر أن  خليل الحية، القيادي في حركة حماس، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر ما لا يزيد على 20% من الإمكانات العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

 

حل الصراع من خلال بناء التوافق
 

وأضاف الحية في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "إنهم لم يدمروا أكثر من 20٪ من قدرات حماس، لا بشرية ولا معدات في الميدان"، لافتا إلى أنه يمكن حل الصراع من خلال بناء التوافق.

وأضاف أن حماس ترغب في رؤية "دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية".

 

حماس مستعدة للموافقة على هدنة


ووفقا له، فإن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل وإلقاء أسلحتها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود ما قبل عام 1967.

 

حل جناح القسام العسكري


ورأى القيادي في حماس أنه إذا غادرت إسرائيل الأراضي الفلسطينية، فإن كل من حاربها "سيتحول إلى أحزاب سياسية وستتحول القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى جيش وطني"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتم حل كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

 

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الدولة الفلسطينية حركة حماس الحكومة الإسرائيلية الصهيونية الدينية اليمين المتطرف

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