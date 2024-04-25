وكيل الرياضة بالقليوبية يشارك في فعاليات «شباب يدير شباب»

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ القليوبية في فعاليات برنامج *Red and Green* الذي ينظمه فريق شباب يدير شباب *YLY* بالقليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مفهوم الصحة النفسية وتصحيح مفاهيم السوشيال ميديا بالقليوبية

ويتناول البرنامج مفهوم الصحة النفسية وتصحيح مفاهيم السوشيال ميديا، وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب وما يتعرض له الشباب من محتوى قد يؤدي إلى حالات اكتئاب أو غيرها من الحالات النفسية سواء كانت بشمل سلبي أو إيجابي، كما قدم البرنامج عددا من الخطوات التي يتبعها الشباب للبعد عن المحتوى السلبي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعرض للمحتوى الإيجابي.

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وفي ختام الفعاليات كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية دكتورة ريهام الفقي، ودكتورة دنيا ناصر الويشي، وحاتم بيرم المحاضرين في الفعالية معربا عن سعادته بالتواجد بين شباب وزارة الشباب والرياضة وشباب الجامعات لتشجيعهم على تنفيذ الفعاليات والأنشطة لزيادة الوعي، وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



جدير بالذكر أن فريق *شباب يدير شباب* أحد أهم وأكبر الكيانات الشبابية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، والتي أطلقها وزير الشباب والرياضة في 2018 ولها خطة نشاط ودور كبير في تنظيم فعاليات وزارة الشباب والرياضة بكافة المحافظات.