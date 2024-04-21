الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

شقو في صدارة إيرادات الأفلام أمس، وفاصل من اللحظات اللذيذة بالمركز الثاني

فيلم شقو وفاصل من
فيلم شقو وفاصل من اللحظات اللذيذة، فيتو

 تصدر فيلم شقو بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف أمس السبت، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية، محققا إيرادات تجاوزت المليون و280 ألف جنيه.

 

إيرادات الأفلام أمس  

 فيما جاء في المركز الثاني فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد بإجمالي إيرادات تتجاوز المليون و126 ألف جنيه، فيما حل ثالثا فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع بإيرادات 201 ألف جنيه في السينمات المصرية.

 

فيلم شقو 

تدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

Advertisements

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 

فيما تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار من الكوميديا حول الزوجين هشام ماجد وهنا الزاهد، اللذان يعيشان حياة زوجية مليئة بالتعاسة والمشاكل، ولكن يقع حدثا غير مألوف، وبه قدر من الخيال خلال أحداث الفيلم، يقلب حياتهما رأسا على عقب، ويقربهما أكثر من بعضهما.

ويشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

فيلم عالماشي 

أما فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

بعد تصدره الإيرادات العربية، بدء التحضير لتدشين جزء ثانٍ من فيلم “شقو”

هشام ماجد يحتفل بنجاح فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة إيرادات الأفلام أمس فيلم شقو فيلم عالماشي إيرادات الأفلام المصرية

مواد متعلقة

علي ربيع عن عالماشي: مبسوط بإيرادات الفيلم والمهم الكلام الجميل للجمهور

تعرف على إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في أول أيام عيد الفطر

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

زغلول صيام يكتب: اعيدوا لمهنة الصحافة والإعلام وقارها قبل فوات الآوان!!

الاحتلال يشعل العالم.. إسرائيل تستعد لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.. ذبح البقرات الخمس الحمراء غدًا.. جماعات يهودية متطرفة حصلت على الموافقة.. وتبحث عن الحاخام المناسب

نجل شقيق صلاح السعدني يغيب عن عزائه اليوم، ما السبب؟

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية