شقو في صدارة إيرادات الأفلام أمس، وفاصل من اللحظات اللذيذة بالمركز الثاني

تصدر فيلم شقو بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف أمس السبت، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية، محققا إيرادات تجاوزت المليون و280 ألف جنيه.

إيرادات الأفلام أمس

فيما جاء في المركز الثاني فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد بإجمالي إيرادات تتجاوز المليون و126 ألف جنيه، فيما حل ثالثا فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع بإيرادات 201 ألف جنيه في السينمات المصرية.

فيلم شقو

تدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيما تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في إطار من الكوميديا حول الزوجين هشام ماجد وهنا الزاهد، اللذان يعيشان حياة زوجية مليئة بالتعاسة والمشاكل، ولكن يقع حدثا غير مألوف، وبه قدر من الخيال خلال أحداث الفيلم، يقلب حياتهما رأسا على عقب، ويقربهما أكثر من بعضهما.

ويشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

فيلم عالماشي

أما فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.