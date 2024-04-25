محافظة الجيزة: قطع المياه عن حدائق الأهرام لتحسين الخدمة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع ١٨ أ لتحسين جودة الخدمة بالقطاع.

تجديد خطوط مياه الشرب

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن منطقة " أ "بحدائق الأهرام وذلك لمدة ٦ ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢٤؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

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وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.