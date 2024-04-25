برشلونة، تشافي يناقش مع لابورتا صفقة نجم مانشستر سيتي

برشلونة، ناقش تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، إحدى الصفقات خلال اجتماع تحديد مصيره مع البارسا.

تشافي يناقش مع لابورتا صفقة نجم مانشستر سيتي

وكان لابورتا قد عقد اجتماعا حاسما مع تشافي، مساء أمس الأربعاء، بحضور المدير الرياضي ديكو في المدينة الرياضية، ولكن تم استكماله لاحقا في منزل رئيس النادي.

وكتب رامون سالموري، الصحفي الشهير ب"راديو كتالونيا"، على حسابه بشبكة "إكس": "ناقش تشافي صفقة برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي مع ديكو في اجتماع تحديد مصيره أمس الأربعاء، وهناك تفاؤل بشأنها في برشلونة".

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ويبلغ الشرط الجزائي في عقد سليفا 58 مليون يورو، لكن السيتي قد يتفاوض بشأن هذا الرقم، إذا أبلغهم اللاعب بأنه يفضل الرحيل.

وسبق أن كشفت تقارير إسبانية أن سيلفا يفضل برشلونة على ريال مدريد، حيث يرى أنه لا يوجد مكان له في قائمة الفريق الملكي.

وأضافت: "سيلفا مستعد أيضا أن يضحي بجزء من راتبه، للمساعدة في الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف المقبل".

وعلي صعيد آخر أكدت تقارير صحفية إسبانية، وجود رغبة لدى الإدارة الرياضية لفريق برشلونة على شراء عقد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق المعار من مانشستر سيتي بصفة نهائية.

وأكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية إنه بالرغم من انتشار أخبار حول رحيل كانسيلو فإن ديكو المدير الرياضي للفريق الكتالوني الا انه يراهن علي نجاحه مع الفريق علي الرغم من المستوي السيئ الذي صاحب اللاعب خلال المباريات السابقة.

وذكرت الصحيفة بإن ديكو يعتزم الدخول في مفاوضات مع مسؤولو مانشستر سيتي لشراء عقد كانسيلو بشكل نهائي بشرط عدم مبالغة النادي الإنجليزي في الطلبات المالية.

مصير جواو كانسيلو مع برشلونة

ونصح أشخاص مقربون من لابورتا، رئيس برشلونة بعدم ضم جواو كانسيلو بصفة نهائية بعد نهاية فترة إعارته، عقب أدائه الكارثي ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان البعض يحاول داخل صفوف برشلونة إقناع لابورتا بأن كانسيلو لديه أخطاء كثيرة في الدفاع، وقراراته خاطئة على صعيد الهجوم، والأفضل استثمار الأموال لتعزيز مراكز أخرى.

برشلونة يقرر التجديد سيرجي روبرتو

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية لدى إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبرتو لاعب الفريق في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قرر الجلوس مع جوسيب ماريا وكيل أعمال اللاعب لبدء التفاوض معه حول بنود تمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي.

ويسعى برشلونة للحفاظ على قائد الفريق خلال الموسم المقبل بغض النظر عن هوية مدرب الفريق سواء استمرار تشافي هيرنانديز أو التعاقد مع مدرب جديد.

وتلقي سيرجي عدة عروض للانتقال لها بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني وكان أبرزها عروض من أندية إنجليزية وسعودية.