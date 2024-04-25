رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يهنئ إدارة الجودة لاعتماد 8 معاهد

تقدم ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالتهنئة والتقدير لإدارة الجودة بالمنطقة؛ وذلك لحصول جميع معاهد منطقة الإسماعيليّة التي تم زيارتها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالفصل الدراسي الأول على اعتماد جودة التعليم، بنسبة اعتماد ١٠٠%.

المعاهد التي تحصلت على الاعتماد

وحصلت 8 معاهد على الاعتماد وهي معاهد: معهد مصطفى علي الابتدائي، ومعهد السلام الابتدائي بالتل الكبير، ومعهد تل البلد الابتدائي، ومعهد البعالوة الكبري الابتدائي، ومعهد الضبعية الابتدائي، ومعهد أبو خليفة الابتدائي، ومعهد فتيات أبو خليفة الإعدادي، ومعهد روضة أبو سلطان.

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برقبة شكر لجميع المعاهد

وقدم رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية أيضًا التهنئة لجميع المعاهد الحاصلة على الجودة بكل المناطق الأزهرية.

برقية شكر لإدارة الجودة بالمنطقة

كما وجه رئيس المنطقة الأزهرية الشكر لأعضاء هيئة إدارة الجودة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على الجهد المبذول؛ كما قدم خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمعاهد المعتمدة على ما بذلوه من جهد رائع لتطوير العملية التعليمية، وتطبيق نظم الجودة بتلك المعاهد، والنهوض بالعملية التعليمية، متمنيًّا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، والحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه هذه المعاهد.

وعلى صعيد أخر كان هنَّأ الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لحصول (١٨٤) معهدًا أزهريًّا على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، منهم (64) معهد رياض أطفال أزهري، و(75) معهدًا ابتدائيًّا أزهريًّا، و(45) معهدًا إعداديًّا أزهريًّا، بالإضافة إلى اعتماد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، وكلية الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات الزقازيق، وتجديد اعتماد كليتي اللغة العربية بالقاهرة، والدراسات الإسلامية والعربية بنات الإسكندرية.

اعتماد المعاهد الأزهرية

كما تم اعتماد «برنامج المكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج الوثائق بكليَّة الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة»، و«برنامج اللغات الإفريقية وآدابها بكلية اللغات والتَّرجمة بالقاهرة»، و«برامج الفيزياء الحيوية، والفيزياء الخاصة بكلية العلوم للبنات بالقاهرة» و«برنامج هندسة المناجم والفلزات، وبرنامج هندسة البترول بكلية الهندسة للبنين بالقاهرة».

وأكَّد وكيل الأزهر أنَّ اعتماد هذا العدد الكبير من المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر وبرامجها، من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لهو دليل وترجمة واقعية لحجم الجهد والعمل المبذول داخل المؤسسة الأزهرية، الذي يحظى بمتابعة ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف وتنفيذ من قيادات الأزهر، وتعاون مثمر مع أعضاء وقيادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لهم منا خالص الشكر والتقدير.