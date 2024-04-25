اجتماع تنسيقية السكان بالأقصر لإعداد خطة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2024-2025

ترأس محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الاقصر اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان، بحضور نشأت سعيد مقرر اللجنة التنسيقية للسكان وممثلى الجهات التنفيذية الشريكة في خدمة القضية السكانية وذلك لإعداد المسودة الأولى للخطة التنفيذية للسكان 2024/2025 والتي تسير علي اهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2030، إلى جانب اهداف التنمية المستدامة 2015 / 2030 بالإضافة لمحاور جديدة في استراتيجية 2023.



ووجه سكرتير عام محافظة الأقصر الحضور بضرورة الأنتهاء من الخطط كل فيما يخصة وتسليمها إلى المجلس القومي للسكان حتي يتم مراجعتها.

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كما قام مقرر اللجنة التنسيقية للسكان بالأقصر بشرح المحاور والاهداف ونماذج المصفوفة واعطاء امثلة وترك التواصل من خلال الجروب، مؤكدا انه سيتم عمل زيارات من قبل اخصائي التخطيط الي الجهات التي تحتاج إلى مشورة.

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