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التعليم العالي تُعلن فتح باب التقدم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم؛ للدفعة الخامسة من برنامج المنح الجامعية، والدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر، المُقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية.

 

وزارة التعليم العالي تُعلن عن فتح باب التقدم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر المُقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وسيقدم البرنامجان منحًا دراسية لأكثر من ٣٧٠ طالبًا في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥؛ من طلاب الثانوي العام الحكومي، والتجريبي، ومدارس STEM؛ للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية (الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان)، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بالإضافة إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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وتوزع تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية، من خلال برنامج المنح الجامعية و277 منحة دراسية، من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ بهدف تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا والأكثر احتياجًا بالالتحاق بفرص تعليمية جامعية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المُعتمدة.

مدة الدراسية الجامعية للمنحة أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (وذلك في حالة لتحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، وذلك في مجموعة مُتنوعة من التخصصات الدراسية المُتميزة.


علمًا بأن آخر موعد للتقديم: ٣١ مايو ٢٠٢٤، وأن اختيار الطلاب وإعطائهم المنحة يتوقف على تمويل اتفاق التعاون المبرم.

وتهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجميع الطلاب المصريين المُتميزين المشاركة في هذين البرنامجين المُميزين، والاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يقدمانها لدعم مسيرتهم التعليمية.

ولمزيد من المعلومات، والمزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم يكون من خلال الروابط التالية:


برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 

برنامج رواد وعلماء مصر

رابط التسجيل:
 


وللأسئلة الشائعة، يمكن زيارة الرابط التالي:

للاستفسارات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني:
 

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