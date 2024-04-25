الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تعرض تجربتها في تطوير التعليم على 4 دول عربية

الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي المشترك في مجال إدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية، الذي عقد بمدينة عمان في دولة الأردن، وذلك بدعوة من المجلس الأعلى للسكان الأردني و"شير نت" الأردن، حيث مثل الوزارة في المؤتمر الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

 الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية

وشهد المؤتمر الذي عقد برعاية  الدكتور محي الدين طوق رئيس المركز الوطني للمناهج الأردني، ورئاسة  الدكتور عيسى المصاروة رئيس المجلس الأعلى للسكان الأردني، مشاركة واسعة لخبراء من كل من المغرب وتونس ولبنان والأردن ومصر، حيث تناول المؤتمر عروضًا لتجارب الدول المشاركة لتضمين قضية الصحة بصفة عامة والصحة الإنجابية بصفة خاصة في المناهج الدراسية.

Advertisements

 تطوير التعليم

وفي مستهل كلمته خلال المؤتمر، وجه الدكتور أكرم حسن الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدعمه المستمر لمسيرة تطوير التعليم، كما توجه بالشكر للجانب الأردني لعقد هذا المؤتمر.

كما استعرض الدكتور أكرم حسن التجربة المصرية في إصلاح وتطوير التعليم، والتي بدأت عام ٢٠١٨ بدعم كامل من القيادة السياسية باعتبار أن النظام التعليمي الكفؤ هو السبيل لبناء الإنسان.

txt

بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والتعليم لرفع كفاءة مدارس التعليم المجتمعي بشمال وجنوب سيناء

txt

وزير التعليم يستقبل الطلاب المشاركين فى المسابقة العالمية "أيسف"

وأضاف الدكتور أكرم حسن أن مراحل التطوير مستمرة خلال الأعوام القادمة لتشمل المرحلة الاعدادية بداية من العام الدراسي القادم، وتليها المرحلة الثانوية بعدما تم تطوير المرحلة الابتدائية بكامل صفوفها.

وأوضح الدكتور أكرم حسن أن مراحل تطوير المناهج بدأت بصياغة الإطار العام وتحديد القضايا ذات الاهتمام الكبير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأيضًا المهارات الحياتية والقيم الداعمة لما لها من دور كبير ومؤثر في إعداد الفرد للحياة وتحسين جودة حياة المواطن والمجتمع المصري.

كما تطرق الدكتور أكرم حسن لصياغة الوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة والآليات المنهجية لدمج القضايا بصفة عامة، وقضية الصحة العامة وما يتفرع منها من قضايا كقضية الصحة الإنجابية والصحة الوقائية والعلاجية.

كما استعرض تجربة مصر الفريدة في المنطقة في تطوير إطار عام للقضية السكانية والصحة الإنجابية، وإنتاج أدلة لتدريب المعلمين وتوعية الطلاب وأولياء الأمور من خلال المواقف الحياتية الملموسة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "مكتب مصر"، مشيرا إلى أهمية وثيقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية كأداة للأنشطة اللاصفية وداعمة لمعالجة القضايا المتضمنة بالكتاب المدرسي، وأهمية تنوع المواد التعليمية والتوعوية وتنوع مصادرها ليشمل الوعي جميع فئات المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية الصحة الإنجابية المناهج الدراسية تطوير التعليم
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

10 رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين في ذكرى تحرير سيناء

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

حزب العدل يدين واقعة الاعتداء على المواطنين المسيحيين بالمنيا ويعلن تشكيل لجنة تقصي حقائق

مصرع مدير نيابة مرور الجيزة في حادث أليم

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 25 أبريل 2024 (تحديث لحظي)

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

وفاة الصديق السابق للأميرة البريطانية بياتريس

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 26-4-2024، الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25-4-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس 25 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لحلفاء أمريكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية