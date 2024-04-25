إزالة حالة تعدي على مساحة 20 فدانا بمدينة الزينية في الأقصر

نفذ العقيد أحمد الهواري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لتنفيذ أعمال إزالة حالة تعدى على أرض زراعية أملاك دولة بمساحة 20 فدانا بقرية المدامود قبلي مركز الزينية.

وكان التعدى عبارة عن تسوية وزراعة أشجار، وجسات تمهيدًا لحفر أبار دون ترخيص، وتمت الإزالة بقيادة رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئول الأملاك وبمعدات مركز ومدينة الزينية وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر مركز شرطة طيبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

Advertisements

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين على مستوى مراكز المدن والقرى التابعة لاسترداد حق الدولة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.