مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، كل ما تريد معرفته عن الدورة العاشرة

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك في تمام السابعة مساء، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، بحضور قيادات المحافظة ووزارة الثقافة.

حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

و من المقرر أن تحيى فرقة "فلكلوريتا" حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة، الذى يعقد فى الفترة من 25 إلى 30 أبريل.

وتقدم الفرقة عددا من الأغاني الفولكلورية، حيث تقدم مجموعة من الأغاني تجمع بين الفولكلور الفلاحي والصعيدي، ومن ضمن الأغنيات التي تشدو بها "فلكلوريتا": “بيبة من فيلم عرق البلح، سلام إسكندراني، أغاني لسيد درويش منها، الحلوة دي، ومحسبكو انداس، اقرأ يا شيخ قفاعة”.

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مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، أعلنت في وقت سابق عن أعضاء لجان تحكيم عدد من المسابقات في الدورة العاشرة من عمر المهرجان.

و تضم مسابقة الأفلام العربية والطلبة في لجنة تحكيمها كل من: الدكتورة نائلة عمارة عميد كلية الإعلام جامعة فاروس، الممثل والمخرج المصري أحمد مجدي، والسيناريست والمخرج العماني حميد بن سعيد بن راشد العامري.

أما لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين في مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، تضم كل من المخرج والمصور الدكتور ناجي وديد فوزي، والناقدة ناهد صلاح، بالإضافة إلى الصحفي والناقد وائل سعيد.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارتي الثقافة والتضامن الاجتماعي، ونقابة المهن السينمائية.