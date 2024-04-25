اليوم، انطلاق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تنطلق فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الخميس، بدار الأوبرا سيد درويش بمنطقة العطارين بشارع فؤاد، ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة



وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أعضاء لجان تحكيم عدد من المسابقات في الدورة العاشرة من عمر المهرجان والذي ستنطلق فعاليات حفل مسابقة الأفلام العربية والطلبة.

وتضم في لجنة تحكيمها كلًّا من:

الدكتورة نائلة عمارة عميد كلية الإعلام جامعة فاروس حاليًّا - مقدمة برنامج ماذا ولماذا على الراديو ٩٠٩٠ منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن، وقد سبقت القيام بتجربتين في مجال التقديم التليفزيوني من خلال برنامج "حزب الكنبة" على قناة القاهرة والناس و"مصر الجديدة "على قناة الحياة.

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أحمد مجدي

وهو ممثل ومخرج ومنتج مصري وسفير النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي لمبادرة المياه في مصر ولد مجدي في القاهرة عام 1986 وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس. ثم انضم إلى فرقة تامي المسرحية وعمل ممثلًا ومساعد مخرج لمدة ثلاث سنوات قبل أن يبدأ حياته المهنية مخرجًا.

أخرج العديد من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة التي حازت على العديد من الجوائز المحلية والدولية وعرض فيلمه الطويل الأول الذي أخرجه وأنتجه وقام ببطولته "لا أحد هناك" عام 2019 لأول مرة عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

كما عُرض لأول مرة دوليًّا في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث نال استحسان النقاد.



العماني حميد بن سعيد بن راشد العامري

سيناريست ومخرج أفلام روائية وتسجيلية قصيرة وحاصل على الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال – جامعة عين شمس – جمهورية مصر العربية وخريج المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بجمهورية مصر العربية عام ٢٠٢٢ وعمل رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما – سابقًا بين عامي (2023 – 2024).



كما يترأس مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته الحادي عشر لهذا العام و مؤسس مهرجانات المحافظات السينمائية بسلطنة عمان.



وقد أخرج العامري العديد من الأفلام القصيرة منها فيلم " مدن تئن وذكريات تغرق" 2007، وفيلم " سماء متحركة "2008 وفيلم " الخروج الى الداخل " 2010، وفيلم " فرحة وطن " 2009،، والفيلم الروائي القصير" زهور ذابلة" 2014، وفيلم "الحقم الحمام في مسقط" 2015 وفيلم (ذاكرة كالحجر) 2016م، فيلم (الذهب الأبيض) 2020 ؛ وكان آخر أعماله فيلم "الدروج" الذي حصل على جائزة السيناريو من مهرجان المكنين للأفلام الشعرية 2024.



أما لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين فتضم كلًّا من:



د. ناجي وديد فوزي

المخرج والمصور السينمائي وأستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون حيث تجاوزت أبحاثه في السينما، وخصوصًا نقد الصورة السينمائية المائتي وستين بحثًا، كما صدر له تسعة وعشرون كتابًا عن السينما، ومنها: نشرات السينما، سينما الشيطان، الطفولة في السينما المصرية، سينما الشعب، فكر السينما، مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية، مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية، تاريخ الثقافة السينمائية في الإسكندرية الذي صدر بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.



والناقدة ناهد صلاح

الكاتبة والناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحفيين المصريين وعضو نقابة المهن السينمائية المصرية (شعبة السيناريو) وعضو جمعية النقاد المصريين وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات سينمائية.



وقد بدأت مشوارها الصحفي في التسعينيات بمجلة روز اليوسف، ثم تنقلت بين صحف مصرية وعربية، وعملت في مجال الإعداد التليفزيوني في قنوات مصرية وعربية كما عملت كباحثة ومساعدة مخرج في عدد من الأفلام الوثائقية.



و لها العديد من الأبحاث والدراسات والكتب المنشورة، وتكتب حاليا مقالا ثابتا في موقع اليوم السابع وجريدة القاهرة.



الصحفي والناقد وائل سعيد

وهو كاتب وناقد مصري وصحفي حر من مواليد 1978 عضو جمعية نقاد السينما المصريين وعضو اتحاد كتاب مصر وعمل مدير تحرير لعدد من المجلات الأدبية والفنية ومنها مجلة "عالم الكتاب" والهيئة العامة للكتاب ومجلة "الكرمة"-الهيئة العامة لقصور الثقافة.



كما شارك في تحرير عدد من النشرات اليومية لمهرجانات سينمائية ومسرحية ومنها "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية - عضو المركز الإعلامي"، "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي-مدير التحرير". شارك في عدد من المهرجانات السينمائية والمسرحية المصرية والدولية ومنها: "مهرجان المسرح العربي- الشارقة"، "مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصير- عضو لجنة مشاهدة".

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.