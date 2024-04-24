العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في ترعة الجعفرية بالغربية

عثر أهالي قرية صرد التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها بترعة الجعفرية.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في ترعة الجعفرية التابعة لقرية صرد بمركز قطور بمحافظة الغربية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لـ سيدة في منتصف العقد الخامس من عمرها وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى قطور العام تحت تصرف النيابة العامة.



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وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية والسبب في الوفاة ومحاولة إصدار تقرير حول الواقعة مما يفيد بحل اللغز وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

