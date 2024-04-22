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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والجوافة في سوق العبور

أسعار الفاكهة، فيتو
أسعار الفاكهة، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024، تباينًا في أسعار مختلف أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي:

 أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الإثنين

وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ إذ سجل سعر كيلو برتقال صيفي من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، كيلو جريب فروت من 4 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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وتراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 12 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، يوسفي من 4 إلى 12 جنيهًا.

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

فيما سجل سعر كيلو عنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 120 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وعن أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر كيلو تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح إيطالي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح لبناني من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح سوري من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح جولدن من 45 إلى 85 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

الرمان يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

 وعن  أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر كانتلوب من 10 إلى 18 جنيهًا، سعر الجوافة بين 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر رمان من 10 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، سعر كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور اليوم الإثنين

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا، سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 64 إلى 80 جنيهًا،  سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 42 إلى 56 جنيهًا.

الأفوكادو يسجل 150 جنيهًا في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ بلدي عريشي من 15 إلى 27 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو قشطة عبد الرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، كيلو نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا،  كيلو باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا.

نكترين بلدي يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو نكترين بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا، كيلو أناناس 75 جنيهًا، كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، كيلو كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا،  كيلو حرنكش من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر بشملة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا، كيلو أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا، كيلو جنزبيل من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو دوم 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح  سعر كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز بيكو من 9 إلى 17 جنيهًا، سعر كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع 3 جنيهات في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، 60 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الموز في سوق العبور

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