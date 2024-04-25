الخميس 25 أبريل 2024
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اقتصاد

سعر الدولار فى السوق السوداء، اعرف الأخضر وصل لكام اليوم (تحديث لحظى)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

الدولار في السوق السوداء ، الدولار هو العملة الأكثر تبادلا في العالم حاليا، يليه اليورو والين الياباني، ويعتبر الأخضر هو المسيطر على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخداما في المعاملات الدولية الآن.

ويبحث الكثيرون عن سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية)، بحركة التعاملات اليومية، خاصة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصرى.

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية) اليوم الخميس 25 أبريل 2024، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات. 

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الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية )

سجل سعر الدولار الآن خــلال حركة التعاملات في  السوق السوداء حوالي 48 جنيها، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات، بالتوازى مع انخفاض طفيف فى سعر صرف الدولار بالبنك المركزى والبنوك المصرية ليسجل سعر الدولار رسميا عند 47.84 جنيها .

 

المضاربون تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء

جدير بالذكر أن المضاربين تكبدوا خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي.

 

ما هو مصير السوق السوداء ؟ 

وتستمر التساؤلات حول مصير السوق السوداء، بعد القرارات والاتفاقيات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وهل تعاود الظهور للمشهد من جديد بمختلف القطاعات بالأسواق المحلية، أم أن هذه الإجراءات الحكومية وخطة الإصلاح الاقتصادي ستنجح في القضاء عليها بشكل نهائي.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي، يأتي على رأسها القضاء على السوق الموازية والسيطرة على سوق الصرف لتقليل الفجوة التي كانت في سعر الدولار، وعودة أداء الاقتصاد المحلي إلى مستوياته الطبيعية. 

 

الدولار، فيتو 

 

القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء

وأضاف خلال تصريح خاصه لـ فيتو، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، من شأنها القضاء بشكل نهائي على السوق السوداء، إضافة إلى الاتفاقيات التي تم عقدها مع مختلف الجهات، سواء بقطاع الاستثمار من خلال اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، أو الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وغيرها من المؤسسات لضخ سيولة جديدة من الاستثمارات والنقد الأجنبي

 

وتابع الإدريسي: “ لن نشهد وجود للسوق الموازية مرة أخرى بنفس الشكل الذي شهدناه خلال الفترة الأخيرة، إلا في حال فقدان السيطرة على سوق الصرف، وتراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج مرة أخرى، وعدم تحقيق التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من الدولار”.

 

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