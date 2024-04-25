الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدا أردنيا لمناقشة أعمال التجهيز والتفتيش على المحطات

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وفدا من شركات صرف صحي الأردن بمصحابة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ للوقوف على أحدث أساليب الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة من أعمال التجهيز والاستعداد للتفتيش على محطات الصرف الصحي.

وقد تفقد الوفد الأردني محطة معالجة توسعات خورشيد والتي تعمل بطاقة تصميمية 35 ألف م3/ يوم لمعايشة إجراءات الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وإجراءات التفتيش لملفات محطة المعالجة من فريق تفتيش TSMمن الشركة القابضة.

الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية

ويأتي حصول محطات الصرف الصحي علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالادارة الفنية المستدامة TSM والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة واستدامة الخدمة بتحقيق صرف صحى أمن بالجودة المطلوبة

ورحب اللواء محمود نافع بالوفد الأردني وبوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، معربًا عن خالص تقديره واعتزازه بالزيارة.

واستعرض مراحل تطور منظومة الصرف الصحي والتحديات التي تواجه المنظومة في السنوات الأخيرة وأساليب التعامل مع مياه الأمطار، وجهود الشركة في مجال حماية البيئة والمعالجة والصرف الصناعي، واستعرض عدد من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية وأثرها علي تطوير الأداء لخدمة المواطنين، وكذلك مشروعات الحفاظ علي الطاقة واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المحطات للحفاظ علي البيئة.

وأكد "نافع" على دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.

وقد حضر التفتيش من الشركة القابضة م. عمرو عادل مدير عام إدارة التفتيش وم.محمد علي والسيد العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة وم. ابراهيم حنفى مفتش معتمد من الشركة القابضة والأستاذة سارة شريف من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي



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