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وفاة الصديق السابق للأميرة البريطانية بياتريس

بياتريس، فيتو
بياتريس، فيتو

 لقى الصديق السابق للأميرة البريطانية بياتريس، الأمريكي "باولو ليوزو" في ظروف مأساوية بأحد فنادق ميامي.

وبدأت علاقة بياتريس وهي ابنة الأمير أندرو بباولو ليوزو عام 2005، عندما كانت بياتريس في سن الـ 17 من عمرها، وليوزو في الـ24، إلا أنهما انفصلا عام 2006.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن سبب الوفاة بشكل رسمي، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن وفاة ناتجة عن جرعة مخدرات زائدة.

جرعة مخدرات زائدة

 وبحسب مصادر مطلعة، كان باولو ليوزو يواجه مشاكل متعلقة بالقمار وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تراكم ديون كبيرة عليه مع أفراد مشبوهين. كما أظهرت السجلات تورطه في قضايا سابقة لها علاقة بالمخدرات؛ إذ تم اعتقاله في أستراليا وتوجيه تهم إليه بالاحتيال والقيادة دون اهتمام.

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وكانت علاقة بياتريس وليوزو محورًا للجدل؛ إذ تلقت الدعم من والديها، وبعد الانفصال، عادت بياتريس إلى حياتها الطبيعية ودراستها، كما أنها تزوجت عام 2020 من المطور العقاري الإيطالي إدواردو مابيلي موزي.

وفقًا لشهادة الوفاة، كان ليوزو يعمل كمستشار في صناعة الفن ولم يتزوج قط.

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بريطانيا بياتريس الاميرة بياتريس ابنة الأمير أندرو باولو ليوزو

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